La Policía de Gibraltar detiene a uno de sus agentes tras un altercado violento en Ocean Village

Detectives de la Royal Gibraltar Police (RGP) han detenido a un oficial de policía en activo bajo sospecha de haber cometido una agresión que causó lesiones graves a otro hombre tras un altercado en un local del Ocean Village.

El agente arrestado, de 33 años, se encontraba fuera de servicio en el momento del supuesto incidente.

La detención se produce tras una investigación iniciada en las primeras horas del domingo 1 de febrero, después de que oficiales del Equipo de Respuesta de la RGP acudieran a la zona comercial y de hostelería tras recibir el aviso de que se estaba produciendo una pelea en uno de los establecimientos.

Como resultado del incidente, un hombre extranjero de 29 años sufrió una laceración en el rostro, por la que recibió atención médica en el Hospital de San Bernardo, según informó la RGP en un comunicado, en el que se especifica que, además del arresto, el oficial ha sido suspendido de sus funciones.

La investigación sigue abierta.