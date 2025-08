Gibraltar, pieza clave en el transporte de petróleo ruso para eludir las sanciones internacionales

Gibraltar se configura como una pieza clave en el entramado logístico petrolero diseñado por Rusia para eludir las sanciones impuestas por Occidente en respuesta a la invasión de Ucrania. El pasado día 23, empresas del Peñón suministraron combustible y prestaron otros servicios a un petrolero, el Lady Henrietta , que fondeado junto a la colonia, se perfila como integrante de la denominada "flota fantasma" de Putin: un conjunto de buques vinculados directa o indirectamente a intereses rusos que operan al margen de las regulaciones internacionales. El caso del Lady Henrietta, de bandera de Islas Marshall cargado con crudo ruso, sitúa en el punto de mira la función logística del fondeadero gibraltareño como punto de escala en las rutas del crudo sujeto a medidas punitivas.

El petrolero tuvo su punto de partida el 12 de julio en la terminal petrolífera rusa de Primórsk (en la región de Leningrado), la mayor del mar Báltico, llegó 11 días más tarde a Gibraltar e hizo estancia en la bahía algecireña durante 13 horas y 49 minutos. Finalmente, salió hacia Aliaga (Turquía), el mismo puerto desde donde había partido hacia la ciudad rusa el 25 de junio. Es decir, repitió el camino entre los puertos turco y ruso. Según el seguimiento del barco, el navío había realizado 2.986,11 millas náuticas y le quedaban otras 1.538,98 millas náuticas hasta su destino, al que ha llegado este 29 de julio.

Este periplo, con Gibraltar como punto intermedio entre puertos relacionados con las transacciones de petróleo ruso, pone de relieve el rol del Peñón como enclave estratégico en las rutas que buscan eludir la legislación internacional. El buque llegó el 23 de julio a las 07:27 a las aguas de la bahía de Algeciras cargado de crudo ruso y se dirigía al puerto turco de Aliaga, en la región de Esmirna, en un largo recorrido de 4.525,09 millas náuticas. El navío partió a las 21:30 desde el fondeadero occidental de Gibraltar -en aguas que España reclama como propias- donde estuvo, según fuentes del Gobierno de la colonia, dedicándose exclusivamente al "suministro de combustible", además de aprovisionarse y de "recibir otros servicios".

"El buque transporta combustible de origen ruso. Antes de permitir que atraque en Gibraltar, el buque debe cumplir con nuestras condiciones pertinentes. [...] De conformidad con las sanciones internacionales (incluidas las del Reino Unido, la UE y la ONU), el buque proporcionó la certificación pertinente que confirma que la carga cumple con los requisitos de limitación del precio del petróleo", indicaron las autoridades de la colonia en un comunicado aludiendo a la excepción que disponen países como Suiza, Noruega, Estados Unidos y Reino Unido para comerciar con crudo ruso.

La trayectoria actual del Lady Henrietta, en camino hacia Aliaga, Turquía. / E.S

El Lady Henrietta opera, según su actividad reciente en los portales de seguimiento de embarcaciones, entre los puertos de Rusia, en concreto, desde los puertos de Primórsk y Ust-Luga, ambos a orillas del mar Báltico, en la región de Leningrado. Y viaja principalmente hacia los puertos de Aliaga en Turquía, de Sikka en la India y el puerto británico de Pembroke.

"China, India, y Turquía fueron responsables del 87% de las exportaciones rusas de petróleo de los Urales en febrero de 2024", según la Escuela de Economía de Kiev

Según datos de la Kyiv School of Economics (KSE), la Escuela de Economía de Kiev, publicados en Cinco Días, "China, India, y Turquía fueron responsables del 87% de las exportaciones rusas de petróleo de los Urales en febrero de 2024". Por lo que, podríamos estar hablando de uno de los barcos de la denominada "flota fantasma" de Putin, formada por un conjunto de buques petroleros vinculados directa o indirectamente a intereses rusos que operan "al margen de las regulaciones internacionales", especialmente desde el inicio de las sanciones impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania.

"La UE y el Reino Unido están directamente implicados en el crecimiento del fenómeno [que un Estado sancionado pueda seguir operando], pues son parte de él, ya sea por los tenedores de flota griegos, por la intermediación de los despachos de brokers de la City y el entramado Commonwealth [que incluye la colonia de Gibraltar], o directamente por seguir demandando los hidrocarburos rusos por medio de terceros países como la India o Turquía", ha apuntado también un reciente informe del Real Instituto Elcano.

La KSE, a través de su portal Leave Russia -que registra a todas las empresas que colaboran con Rusia después de la agresión a Ucrania- tiene en lista a dos refinerías que se ubican en las inmediaciones del puerto de Aliaga y que están relacionadas con los negocios rusos: la Turkiye Petrol Rafinerileri AS (Tüpraş), que si bien está limitando la compra de crudo ruso y tratando de ceñirse al tope marcado por los países del G7, sigue figurando como empresa que continúa sus negocios; y por otro lado, la Turkish Star, propiedad en un 60% de la azerí State Oil Company of the Azerbaijan Republic (Socar), que además de continuar sus negocios con los rusos anunció en 2024 un acuerdo con Gazprom (el gigante gasista ruso) para desarrollar la cooperación en materia de gas y ampliar su "asociación estratégica".

El sospechoso buque en el puerto turco de Aliaga, Turquía. / ES

La semana pasada, según informa Reuters, un petrolero que transportaba crudo ruso, el Omni, fue desviado del puerto de Vadinar, que es parte del complejo de Nayara Energy, una empresa propiedad en un 49% del productor ruso de petróleo Rosneft. Este complejo industrial sancionado por la UE -que es el motivo por el que el petrolero ha sido desviado- comparte estado (Gujarat) con la ciudad que el Lady Henrietta ha frecuentado, Sikka, que está a menos de una hora en coche de Vadinar.

La flota fantasma de Putin

La UE dispone de una lista de 447 buques vetados, que según las sanciones impuestas, "están sujetos a una prohibición de acceso a los puertos, así como a la prohibición de recibir una amplia gama de servicios marítimos y de otro tipo. Estos incluyen financiamiento y asistencia financiera, incluido el registro de banderas de seguros y corretaje, asistencia técnica, bunkering, servicios de suministro de buques, servicios de cambio de tripulación y otros servicios, incluidos los servicios de carga y descarga de carga, servicios de guardabarros y remolcadores. Esto significa que estos servicios no pueden ser prestados por operadores de la UE, ni en puertos ni fuera de las aguas territoriales", indican las fuentes comunitarias.

El Lady Henrietta, de 250 metros de eslora, manga de 44 metros y capacidad para 111.815 toneladas, fue construido en 2012 y porta la bandera de Islas Marshall, un archipiélago de micro-islas del Pacífico. No obstante, no siempre fue así, antes de 2022 -curiosamente, coincidiendo con el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania- el navío operaba bajo bandera de Malta, miembro de la Unión Europea.

El buque de carga general Kapitan Mironov, con bandera rusa, en uno de los fondeaderos del puerto de Aliaga. / Vessel Finder.

Un documento publicado para los parlamentarios europeos en 2023 exponía que los pequeños países de Panamá, Liberia y las Islas Marshall representan en conjunto más del 40% de la capacidad de carga registrada a nivel mundial. Malta es el principal estado de bandera de la Unión Europea, con una cuota de mercado mundial del 5%. Sin embargo, alertaba de un inusual trasvase de pabellones: "Al comienzo de la guerra, se reportaron numerosos casos de barcos que abandonaban anormalmente su bandera rusa y se re-registraban bajo países como las Islas Marshall".

El sospechoso navío ha compartido los fondeaderos del puerto turco con el carguero ruso Kapitan Mironov, un barco -que hace escala habitualmente en los puertos de Berdiansk, Crimea, Kamysh-Burun y Sebastopol- incluido en el censo del Servicio de Inteligencia de Defensa de Ucrania, que lo ha señalado como participante en esquemas de robo de grano ucraniano de los territorios ocupados por Rusia desde el inicio de la guerra.

Sanciones de la UE a Rusia

En junio de 2022, el sexto paquete de sanciones del Consejo de Europa hacia Rusia prohibió a los Estados miembros comprar, importar o vender petróleo a este país por vía marítima, así como otros productos relacionados rusos hacia la Unión Europea. Aunque los buques no sean de bandera rusa, también se prohíbe operar con intermediarios. Eso podría dar contexto al cambio de bandera del Lady Henrietta, de Malta a Islas Marshall.

El pasado 18 de julio, la UE aprobó una nueva tanda de sanciones contra Rusia que prohíbe de forma expresa la importación de productos petrolíferos refinados a partir de crudo ruso. También se vetan los productos que se hayan hecho pasar por un tercer país para impedir así que entren en la UE por la puerta trasera. Ahora bien, hecha la ley, hecha la trampa, puesto que cuatro estados quedan exceptuados y pueden seguir adquiriendo combustible de origen ruso: Noruega, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, lo que incluye a Gibraltar.

El tope del precio del petróleo se ha reducido de 60 a 47,6 dólares y se ha introducido un mecanismo automático y dinámico para fijar el futuro tope de precios del petróleo crudo. En esta última tanda de sanciones también se ha ampliado el listado de buques vetados, 105 nuevos barcos que se suman a los 342 ya registrados por la UE. El paquete agrega una prohibición de transacción a Nord Stream 1 y 2 para evitar la reanudación o el establecimiento de suministros de gas natural a través de esos gasoductos, que se encuentran en el mar Báltico y conectaban a Rusia con Alemania.

"El decimoctavo paquete de sanciones de la UE designa a catorce personas y cuarenta y una entidades bajo el régimen de sanciones a la integridad territorial de Ucrania y ocho entidades bajo el régimen de sanciones de Bielorrusia. Ahora están sujetos a la congelación de activos y a la prohibición de poner fondos y recursos económicos a su disposición. Los nuevos listados tienen como objetivo principal interrumpir los ingresos energéticos rusos y la capacidad militar y golpear a los responsables del adoctrinamiento de los niños ucranianos, la propaganda rusa y la manipulación del patrimonio cultural ucraniano. Con todas estas adiciones, el número de listados individuales supera los 2.500", según la información de la Comisión Europea.