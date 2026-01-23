Fabián Picardo sobrevive a la primera moción de censura contra un jefe de Gobierno en activo en Gibraltar

El Parlamento de Gibraltar aprobó, con los nueve votos a favor de los miembros de la coalición del GSLP/Liberales y los ocho en contra de la oposición del GSD, para mantener su confianza en el ministro principal, Fabián Picardo, señalado en el informe de la investigación McGrail por haber intentado interferir de manera grave e impropia en una investigación policial. La sesión se produjo después de que el líder del GSD, Keith Azopardi, presentara en julio una moción de censura contra Picardo, tras la publicación de un informe del Auditor principal. Se cree que esta es la primera vez que se presenta una moción de este tipo contra un jefe de Gobierno en activo.

Durante el debate, la oposición sostuvo que el Ministro Principal debería dimitir. Azopardi instó a los ministros a reflexionar sobre sus posiciones frente a lo que calificó como un “ataque” a las instituciones democráticas y los derechos constitucionales de Gibraltar.

No obstante, el Gobierno defendió con firmeza al ministro principal. El viceprimer ministro, Joseph Garcia, afirmó que la moción del GSD habría tenido “implicaciones explosivas” y que Picardo merece la confianza del Parlamento, destacando su liderazgo durante los retos sin precedentes del Brexit y la pandemia del covid-19, así como la necesidad de un gobierno estable para futuras negociaciones, incluido el tratado Reino Unido/UE sobre Gibraltar.

Los ministros reiteraron su apoyo unánime a Picardo. Entre ellos, Sir Joe Bossano, ministro de Desarrollo Económico, declaró: “Apoyamos plenamente al ministro principal. No aceptamos que deba dimitir”. Otros miembros del gabinete subrayaron logros recientes del gobierno en educación, sanidad, igualdad y crecimiento económico, y defendieron que la oposición había intentado deslegitimar al Ejecutivo a través de un enfoque político oportunista.

El debate también repasó los hallazgos de la Investigación McGrail y las revelaciones protegidas de policías denunciantes. Durante la sesión, tanto diputados del Gobierno como de la oposición expusieron reiteradamente sus argumentos sobre la gestión del Ejecutivo y la conducta del Ministro Principal, generando momentos de tensión y algunas risas nerviosas entre los presentes.

Finalmente, la moción fue modificada por el Gobierno, de no expresar confianza en Keith Azopardi a declarar que el Parlamento mantiene la confianza en Fabian Picardo, y fue aprobada por mayoría gubernamental. El pinistro principal agradeció el respaldo de sus colegas y reafirmó que no se presentará nuevamente en las próximas elecciones, a pesar de los comentarios en sentido contrario de algunos ministros.

Azopardi criticó la modificación de la moción y calificó la votación como un mecanismo constitucional “usado de manera destructiva” que, según él, legitima las acciones indebidas señaladas en los informes recientes.