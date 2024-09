Picardo endurece su discurso nacionalista en vísperas de un nuevo intento de acordar un tratado sobre Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha endurecido este martes el tono de su discurso durante el National Day cuando quedan unos pocos días para que España y Reino Unido se reúnan en Londres para tratar de dar un nuevo impulso al tratado sobre el Peñón tras el Brexit. "Sólo firmaré un tratado cuando sea seguro y protegido. Incluso si eso significa que lleva más tiempo e incluso si eso significa que el trato nunca llega. Porque no vamos a cambiar nuestra posición sobre nuestros fundamentos. No vamos a traicionar a nuestros antepasados que sufrieron asedios y penurias para defender nuestra tierra. No por miedo a nuevos sistemas. O colas más largas. O un Brexit más duro", ha exclamado el político en la Explanada junto al secretado de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, y un grupo de parlamentarios británicos.

"Somos el pueblo del Peñón. Los gibraltareños británicos. El pueblo que dijo fuera a Franco, Castiella y Margallo. Y nos mantendremos firmes como las generaciones del asedio lo hicieron. La generación de la evacuación logró regresar a su amada Roca con sus seres queridos. La generación del referéndum plantó cara a Franco sólo con lápiz y papeletas. Y la generación reacia al Brexit defenderá el derecho de nacimiento de nuestros hijos para las generaciones futuras, de los gibraltareños que están por venir", ha subrayado en un tono ultranacionalista. "Nuestro papel es mantenernos firmes pase lo que pase. No parpadear, pase lo que pase. Y garantizar que en lo fundamental seamos tan inamovibles como nuestra roca caliza, que representa una estabilidad inquebrantable para el mundo entero. Y no fallaremos. No flaquearemos. No parpareademos", ha continuado.

Picardo ha concluido desafiando a "cualquiera que esté dispuesto a ceder o darse por vencido" y a "cualquier persona de fuera de Gibraltar que piense que cederemos o nos rendiremos". "Estamos listos para establecer una asociación. Trabajar junto con nuestros vecinos. Y listos para construir un futuro mejor para todos nuestros niños. Pero nunca capitularemos. Nunca nos rendiremos. Nunca rendiremos nuestro hogar".