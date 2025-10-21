Picardo destaca en Londres que el Tratado con la UE refuerza la soberanía y la prosperidad de Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha subrayado que el acuerdo con la Unión Europea “no afecta en modo alguno nuestra soberanía exclusivamente británica, pero sí garantiza la circulación fluida y protege el futuro económico y social de los gibraltareños”.

En un discurso dirigido a miembros del Parlamento, diplomáticos y amigos del Peñón en la recepción nocturna con motivo del Día de Gibraltar, el responsable llanito destacó que el Tratado, fruto de años de negociaciones, consolida “una diplomacia de principios” y elimina la amenaza de una frontera dura con España. “Este Acuerdo versa sobre personas y prosperidad, no sobre soberanía. No reescribe el pasado; construye un futuro”, afirmó.

El ministro principal insistió en que el texto, cuya formalización como Tratado será inminente, “confirma nuestra posición constitucional como británicos exclusivamente” y aclaró que no introduce concesión alguna en materia de soberanía. Dirigiéndose a los críticos que hablan de ambigüedad o erosión, advirtió: “Lean el texto cuando se publique para que vean lo equivocados que están. Nuestro Peñón permanece inalterable, firme e inquebrantable”.

En materia práctica, subrayó que el marco acordado "garantiza la movilidad diaria de miles de trabajadores y visitantes entre Gibraltar y España, elemento vital para el modelo económico local". Además, proporcionará una plataforma estable de cooperación en seguridad y comercio y reforzará el papel de Gibraltar como “socio responsable y con visión de futuro” en la región.

“Gibraltar no fue una nota a pie de página en estas negociaciones; fue una voz escuchada gracias al apoyo inquebrantable del Gobierno británico, de Whitehall a Westminster”, remarcó. Picardo rindió homenaje al Foreign, Commonwealth & Development Office y a los ministerios implicados por su asesoramiento y compromiso “inestimable”, así como al cuerpo diplomático y a los parlamentarios que han acompañado al Peñón en este proceso.

La ceremonia concluyó con un mensaje de gratitud y optimismo: “Hoy celebramos no solo el Día de Gibraltar, sino un capítulo renovado de nuestra historia compartida con Gran Bretaña, definido por claridad, cooperación y seguridad constitucional. Mientras el Peñón siga en pie, seguiremos juntos: británicos, valientes, brillantes. Rojos, blancos y libres”.