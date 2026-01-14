Picardo descarta que los Parlamentos bloqueen el tratado sobre Gibraltar tras el Brexit

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, asegura que ni el Parlamento británico, ni el español, ni las instituciones europeas impedirán la aprobación del futuro tratado sobre el Peñón una vez se cierre el acuerdo político entre el Reino Unido y la Unión Europea.

En una entrevista en la televisión pública gibraltareña, la GBC, Picardo explicó que, en el ámbito europeo, el tratado deberá ser concluido por la Comisión Europea y aprobado por mayoría en el Parlamento Europeo, sin que sea necesaria la ratificación en los parlamentos nacionales de los Estados miembros, incluido el español.

Respecto al Reino Unido, señaló que el trámite parlamentario solo se activaría si el Parlamento de Gibraltar solicita formalmente a Londres la ratificación del acuerdo, una posibilidad que, según dijo, no considera un obstáculo.

El jefe del Ejecutivo gibraltareño subrayó que el principal filtro del tratado se encuentra en Gibraltar, y no fuera de él. En este sentido, indicó que el texto está siendo examinado minuciosamente por el Gobierno local, con el gabinete “revisando cada palabra” antes de autorizar cualquier avance.

Picardo insistió en que, si el tratado supera ese análisis interno, no espera bloqueos políticos posteriores en los procesos institucionales británicos o europeos.