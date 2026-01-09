Albares destaca el tratado "histórico" de Gibraltar como ejemplo de diplomacia y diálogo

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó el jueves que el tratado “histórico” entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sobre Gibraltar es un claro ejemplo de los resultados que puede lograr una diplomacia que prioriza el acuerdo sobre la confrontación, según informó el Gibraltar Chronicle.

Albares pronunció estas palabras durante la sesión inaugural de una conferencia en Madrid que reunió a todos los embajadores españoles destinados en países de todo el mundo para debatir la actualidad internacional. El acto contó, además, con la presencia del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y como invitado, el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar.

Al dirigirse a los embajadores, Albares subrayó la importancia de la diplomacia en un mundo marcado por la inestabilidad y los conflictos, tomando como ejemplo precisamente el tratado de Gibraltar. “Elegir la diplomacia como profesión significa siempre elegir el diálogo y la razón como herramientas”, dijo, y añadió que siempre debe optarse “por el camino del acuerdo sobre el de la confrontación”.

El ministro destacó que el acuerdo, que se implementará completamente este año, derribará “el último muro de la Europa continental”, en alusión simbólica a las barreras que han separado históricamente Gibraltar del resto de Europa.

Albares ya había señalado el tratado en un mensaje de Año Nuevo en redes sociales y habló de él después de que la Comisión Europea confirmara el mes pasado que la negociación del texto jurídico había concluido y estaba en revisión legal antes de su ratificación por los parlamentos del Reino Unido y la UE.

Por su parte, Sánchez agradeció a los embajadores su labor y estableció tres prioridades para la política exterior española este año: “más Europa, más y mejor multilateralismo y más democracia”, afirmando que España reforzará su compromiso con el orden internacional basado en normas y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Frente a escenarios de incertidumbre derivados de crisis como la situación en Venezuela, la guerra en Ucrania o Palestina, Sánchez defendió un “internacionalismo sensato” que haga frente a la fragmentación de la cooperación global y promueva una Unión Europea fuerte en seguridad, innovación y cohesión social.

Asimismo, reiteró la importancia de reforzar el multilateralismo, proteger los derechos y libertades, y avanzar en iniciativas europeas como “En defensa de la democracia”, al tiempo que resaltó el papel de España como “voz de la razón, la solidaridad y la dignidad humana” dentro de la UE.