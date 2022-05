Picardo excusa su ausencia en el congreso sobre el Brexit de la UCA por la complejidad de la negociación

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha justificado su rechazo a la invitación para tomar parte en el congreso sobre La incidencia del Brexit en la cooperación transfronteriza entre Gibraltar, el Campo de Gibraltar y Andalucía, que se clausura este viernes en Algeciras, alegando la "complejidad de los asuntos tratados" en la negociación sobre la relación futura entre el Peñón y la Unión Europea.

"Siempre he abogado por la cooperación intelectual, cultural y política entre los pueblos de ambos lados de la frontera y por eso pueden contar con mi apoyo personal y el de mi Gobierno, así como el de muchísimas organizaciones del Peñón. Lamentablemente, en esta ocasión no me ha sido posible aceptar su invitación para hablarles sobre las negociaciones del Brexit. Estoy seguro de que comprenderán que las negociaciones continúan a un ritmo constante y positivo, aunque todavía quedan puntos por resolver. Debido a la complejidad de los asuntos tratados no es conveniente para ninguna de las partes hacer declaraciones más allá de lo que se ha publicado. El debate sobre los últimos detalles se está desarrollando con la máxima discreción por el bien de todos, en particular para los que somos de Gibraltar y del Campo de Gibraltar", ha explicado Picardo en un mensaje a la organización del congreso.

"Confío en que la buena voluntad que están demostrando todas las partes negociadoras nos llevará pronto a un acuerdo que proporcione el bienestar común que se merecen las respectivas poblaciones de esta preciosa zona del mundo. En estas últimas rondas de negociaciones espero que estemos a la altura del momento histórico que podemos protagonizar si conseguimos ponernos de acuerdo. Pido a todas las partes un último esfuerzo de generosidad intelectual y política para beneficio de todos", indica el ministro principal en esta carta.

"Pido un último esfuerzo de imaginación para llevar a buen fin la historia perniciosa que nos persigue. Pido también un último esfuerzo personal a todos los compañeros que comparten la mesa negociadora con nosotros. Estamos a punto de lograr algo muy grande, positivo e importante históricamente, o a las puertas de un abismo casi tan negativo como el del año 1969. Mi optimismo me empuja siempre a lo positivo, pero no si es políticamente imposible para nosotros", indica Picardo, que se ha puesto a disposición de la Universidad de Cádiz para explicar los detalles del acuerdo que se alcance.