Picardo acusa a España en la ONU de aferrarse a resoluciones "franquistas" sobre Gibraltar

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, ha vuelto a desafiar a Naciones Unidas y ha reclamado el reconocimiento del derecho del pueblo gibraltareño a decidir su futuro. Ante la Cuarta Comisión de la ONU, Picardo pidió este martes que Gibraltar sea retirado de la lista de territorios pendientes de descolonización, denunciando lo que considera una injusticia persistente.

"Una voz exigente, un pueblo que no suplica"

Picardo inició su intervención declarando que no ha venido a la ONU “a pedirles ningún favor. No venimos a suplicar reconocimiento". "La Carta [de las Naciones Unidas] no nos obliga a hacerlo. Estamos aquí para exigir el reconocimiento de lo que es nuestro por derecho: el derecho a la libre determinación”.

Definió ese derecho como “incondicional, no sujeto al veto de ningún Estado". "Y, desde luego, no se suspende por ninguna reivindicación de soberanía históricamente mal concebida”, añadió.

Con énfasis, subrayó que Gibraltar no es un territorio sin gobierno propio. “Nos gobernamos a nosotros mismos. Elegimos a nuestros líderes. Aprobamos nuestras leyes. Nosotros decidimos nuestro destino”, indicó, en paralelo al proceso que Reino Unido y la UE llevan a cabo para llegar a un tratado sobre Gibraltar.

Constitucionalidad, acuerdos, identidad

El ministro principal apeló a la Constitución de Gibraltar de 2006, que —dijo— garantiza plena autonomía y se ajusta a los principios de la ONU, en particular a las Resoluciones 1514 y 2625, que promueven el derecho de los pueblos no autónomos a determinar libremente su estatus político. Hizo hincapié en que lo establecido hace casi veinte años merece ser reconocido formalmente para que Gibraltar pueda dejar de figurar en la citada lista de territorios no autónomos.

También evocó el referéndum de 2016, en el que los gibraltareños votaron masivamente por permanecer en la Unión Europea, y el acuerdo alcanzado el 11 de junio de 2025 entre Gibraltar, Reino Unido, la UE y España —un pacto que, según Picardo, respeta la soberanía y la identidad de Gibraltar, elimina barreras físicas, mejora el acceso al espacio Schengen y la Unión Aduanera, y trae “beneficios mutuos” para la Roca y sus vecinos.

Crítica a España y al statu quo del Comité de los 24

Aunque elogió lo que considera “un cambio de tono muy positivo” tras palabras del rey Felipe VI refiriéndose a los gibraltareños como parte interesada en el acuerdo, no escatimó críticas hacia España. Picardo reprochó que el Gobierno español sigue apelando a resoluciones de los años sesenta, cuando gobernaba el régimen de Franco, las cuales calificó de “políticamente tóxicas” para la España moderna y afirmó que “carecen de valor jurídico” frente a las resoluciones más recientes que legitiman la autodeterminación.

Fue especialmente rotundo cuando abordó el Tratado de Utrecht (1713), afirmando: “España cedió Gibraltar a perpetuidad en 1713. Eso es un hecho, no una cuestión de interpretación, un hecho. Está escrito negro sobre blanco en el Tratado de Utrecht”.

"No somos antiespañoles. Pero no seremos absorbidos. No seremos anexionados. No seremos silenciados"

Además, denunció que los órganos de la ONU, incluido el Comité de los 24, han fallado al no actuar: no han recomendado que se retire a Gibraltar de la lista, ni han emitido opinión sobre su Constitución vigente, a pesar de que lo han solicitado repetidamente.

Líneas rojas, identidad y futuro

Su mensaje de este 7 de octubre fue claro en cuanto a lo que Gibraltar no aceptará: “No seremos absorbidos. No seremos anexionados. No seremos silenciados”. Refiriéndose además a los sentimientos de invisibilidad, dijo que les pintan como territorio “no autónomo” cuando en la práctica son un pueblo con instituciones, leyes y capacidades propias.

Picardo concluyó reclamando que solo aceptarán un futuro construido libremente por los gibraltareños: “Nunca aceptaremos que ningún futuro sea impuesto sobre nuestra tierra. Solo aceptaremos el futuro que nosotros elijamos, que determinemos libremente”.