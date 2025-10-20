Persecución en las aguas que rodean a Gibraltar: las autoridades del Peñón recuperan 99 bidones de gasolina con la ayuda de la Guardia Civil

Persecución entre las Fuerzas del Orden y unos petaqueros en las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar. El buque Searcher de la Aduana gibraltareña ha recuperado 99 bidones de gasolina, combustible presuntamente destinado para suministrar al narcotráfico del Estrecho, gracias a la colaboración de la Policía de Defensa de Gibraltar y del buque Río Flumen de la Guardia Civil de España. Los cuatro ocupantes de la narcolancha semirrígida atacaron al barco aduanero llanito y lograron escapar a aguas abiertas.

Los hechos ocurrieron en plena madrugada de este lunes, aproximadamente a las 4:30 horas, el buque Searcher de la Aduana interceptó una lancha neumática semirrígida de cuatro motores con cuatro personas a bordo cerca del Muelle Norte. Las autoridades observaron que la lancha transportaba una gran cantidad de bidones de gasolina.

Mientras el HMCV Searcher maniobraba para acercarse a la embarcación sospechosa, la lancha viró inmediatamente al sur en dirección a Punta Europa, intentando evitar ser capturada. Durante la persecución, las personas a bordo de la lancha neumática sospechosa comenzaron a arrojar los bidones de combustible al mar y a arrojar objetos contra el HMCV Searcher, causando daños en la ventana de la cabina del buque de la Aduana gibraltareña.

La persecución continuó hacia la costa este en torno al Peñón, donde el buque de la Guardia Civil Río Flumen se encontraba en posición para prestar asistencia. La embarcación perseguida logró escapar, pero gracias a los esfuerzos conjuntos del buque patrullero de la Policía de Defensa de Gibraltar, HMC Searcher y Río Flumen recuperaron con éxito del mar un total de 99 bidones de gasolina. Se estima que el combustible tiene un valor de venta al público de 2.600 libras esterlinas y su objetivo era brindar apoyo logístico a las lanchas neumáticas que operan en la zona.

El 'Searcher' de Gibraltar, con una ventana rota.

El Servicio de Aduanas agradece a la Policía de Defensa de Gibraltar "su valioso apoyo y coordinación" durante esta operación y mantiene su firme compromiso con la lucha contra la actividad marítima ilegal y con garantizar la seguridad de las aguas y fronteras que rodean el Peñón.