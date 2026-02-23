Un pederasta de 90 años se confiesa culpable en Gibraltar tras violar a un menor de 13 años

C.E.M., de 90 años, se declaró culpable esta mañana ante el Tribunal Supremo de varios cargos por delitos sexuales contra menores en Gibraltar.

Los delitos, que ocurrieron entre 2016 y 2024, incluyen dos cargos de agresión a un menor de 13 años con penetración, cuatro cargos de actividad sexual con un menor y un cargo de incitar o ayudar a un menor a participar en actividad sexual.

La denuncia fue presentada a la Policía Real de Gibraltar (RGP) en septiembre de 2024, lo que dio lugar a una investigación realizada por detectives del Equipo de Protección de la RGP, que culminó con la imputación de C.E.M.

El caso ha sido aplazado y la sentencia se dictará el próximo 1 de abril de 2026.

Las autoridades instan a cualquier víctima de abuso sexual, sin importar cuándo hayan ocurrido los hechos, a no permanecer en silencio y a contactar con la RGP llamando al 200 72500 o mediante el portal de denuncias en línea www.police.gi/report-online