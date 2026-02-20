Tres jóvenes detenidos tras herir a un hombre con un palo de hockey en una playa de Gibraltar

La tranquilidad de Gibraltar se vio rota por una escena de violencia extrema que terminó con tres detenidos y un hombre hospitalizado. La intervención de la Policía Real de Gibraltar evitó que la agresión registrada en el aparcamiento de Western Beach tuviera consecuencias aún más graves.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del miércoles, 18 de febrero, cuando la Policía recibió un aviso alertando de una pelea violenta en la zona. Según la información oficial, tres individuos estaban atacando a un hombre, propinándole patadas de forma reiterada y golpeándolo con un palo de hockey.

Agentes del Equipo de Respuesta acudieron al lugar tras recibir el aviso. A su llegada, localizaron a los presuntos agresores cuando trataban de abandonar la zona en un vehículo. Los tres fueron detenidos en el acto.

Se trata de dos jóvenes de 19 y 18 años, junto con un menor de 17, todos residentes en el Peñón. Están acusados de tentativa intencionada de causar lesiones, participación en reyerta y posesión de arma ofensiva.

El hombre agredido presentaba múltiples lesiones, entre ellas cortes en la cabeza y hematomas en distintas partes del cuerpo. Los agentes tuvieron que prestarle primeros auxilios en el lugar de los hechos antes de trasladarlo al Hospital de San Bernardo, donde recibió tratamiento médico.

Por el momento no han trascendido detalles sobre la evolución del herido ni sobre el posible móvil de la agresión.

La investigación continúa abierta y ha sido asumida por detectives del departamento de Delitos y Servicios de Protección de la Policía Real de Gibraltar, que trabajan para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si existía algún vínculo previo entre los implicados.

El suceso ha generado inquietud en la zona de Western Beach, un área frecuentada tanto por residentes como por visitantes, especialmente en horas de ocio. La rápida actuación policial permitió la detención inmediata de los sospechosos, mientras las autoridades insisten en que no tolerarán episodios de violencia de este tipo en el Peñón.