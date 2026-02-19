Un hombre es declarado culpable de varios delitos de violencia doméstica en Gibraltar

Un hombre de 34 años, identificado como R. V. y residente en Churchill House, ha sido declarado culpable de varios delitos graves relacionados con la violencia doméstica tras un juicio celebrado en la Corte Suprema de Gibraltar, según ha informado la Policía Real de Gibraltar. El tribunal lo ha hallado culpable de violación, agresión por penetración, conducta controladora y coercitiva en el ámbito de una relación íntima o familiar, y agresión con resultado de lesiones corporales. Los hechos se produjeron entre los años 2023 y 2024.

La investigación se inició tras la detención del acusado el 29 de diciembre de 2024, dando lugar a un exhaustivo trabajo policial desarrollado por los detectives del Equipo de Protección de la Royal Gibraltar Police (RGP), especializado en la atención a víctimas vulnerables y en delitos de violencia doméstica.

Tras conocerse el veredicto, el caso ha quedado visto para sentencia el próximo 25 de febrero de 2026, mientras que R. V. ha ingresado en prisión preventiva en el centro penitenciario de Windmill Hill.

Desde la Policía Real de Gibraltar han reiterado su llamamiento a denunciar cualquier forma de violencia doméstica, tanto por parte de las propias víctimas como de cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de situaciones.

“No está solo/a. La RGP mantiene su compromiso de proteger a las personas vulnerables y reducir los daños, colaborando con nuestros principales socios cuando sea necesario”, señala el comunicado oficial, que subraya además que agentes e investigadores especializados están preparados para escuchar, apoyar y actuar para llevar a los autores ante la justicia.