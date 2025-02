Nueva pataleta de Gibraltar por la presencia de un barco y un avión españoles alrededor del Peñón

Gibraltar/El Gobierno británico ha denunciado este martes la presencia de un buque español en las aguas que rodean Gibraltar, así como el sobrevuelo posterior de un avión militar español en el espacio aéreo del Peñón. Según fuentes británicas reproducidas por GBC News, la embarcación fue interceptada por la Royal Navy y "escoltada" fuera de lo que Londres considera sus "aguas territoriales". El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha reiterado que estas incursiones suponen una "violación de la soberanía británica", aunque matiza que no constituyen una amenaza.

El episodio, lejos de ser un hecho aislado, se enmarca en un prolongado pulso diplomático entre España y el Reino Unido por la soberanía de las aguas que rodean a la colonia británica. La postura española se sustenta en el Tratado de Utrecht de 1713, que otorgó a los británicos la ciudad, el castillo, las defensas y fortalezas y el puerto de Gibraltar, pero no sus aguas adyacentes. Esta interpretación fue respaldada en 2001 por el Tribunal Supremo de España, que consideró que el tratado no implicaba cesión de soberanía sobre espacios no mencionados expresamente en el documento. "En el caso de que esa cesión de soberanía siguiera vigente si la hubo, habría de referirse exclusivamente a aquellos espacios delimitados en el título de concesión, y nunca alcanzaría a otros, terrestres o marítimos, distintos de aquellos", matizó el tribunal en su fallo.

Mientras tanto, la postura británica es diametralmente opuesta. Londres mantiene que Gibraltar tiene aguas territoriales propias, en virtud del derecho internacional, y denuncia regularmente la presunta "incursión" de barcos y aeronaves españolas en estas zonas. El Gobierno británico ha asegurado que, cuando lo considera "apropiado", presenta protestas diplomáticas ante las autoridades españolas.

A pesar de las negociaciones en curso sobre el futuro del Peñón tras el Brexit, ni España ni Reino Unido han dado muestras de ceder en sus respectivas posiciones. Mientras ambos países se mantienen firmes en sus reclamos, las aguas que rodean Gibraltar continúan siendo un escenario recurrente de tensión diplomática.