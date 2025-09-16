Nuevo desvío de un vuelo con destino a Gibraltar al aeropuerto de Málaga
Las autoridades del Peñón no han explicado por el momento los motivos del desvío del avión de British Airways (BAW490)
Gibraltar desvió al aeropuerto de Málaga 35 vuelos con 5.000 pasajeros entre enero y marzo de 2025
Gibraltar ha vuelto a desviar un vuelo con destino a la colonia al aeropuerto de Málaga. El avión de British Airways (BAW490) salió a las 10:30 de la terminal de Londres-Heathrow con destino al Peñón. Cuando estaba cerca, como se ve en los radares de tráfico aéreo, realizó varias maniobras en círculo y puso camino al aeropuerto malagueño. Las autoridades de Gibraltar no han explicado por el momento los motivos del desvío del avión. El vuelo aterrizó en Málaga a las 14:02, con una hora de retraso y a 134,3 kilómetros en coche del destino original.
Las limitaciones del aeropuerto de Gibraltar, con una pista de solo 1.852 metros de longitud, adversas condiciones meteorológicas con fuertes rachas de viento y una orografía condicionada por el Peñón hacen que las compañías aéreas British Airways y EasyJet, con relativa frecuencia y especialmente en los meses más duros del invierno, desvíen muchos de sus vuelos a Málaga, tanto para su despegue como para su aterrizaje.
Gracias a esta práctica, inusual en otros aeródromos, pero autorizada por las autoridades españolas por razones de buena vecindad, ambas compañías evitan la suspensión de los vuelos y tener que devolver a sus clientes el precio de los billetes y pagarles, llegado el caso, indemnizaciones, alojamiento y manutención.
Retos de seguridad
Esta operativa, sin embargo, obliga a España a afrontar retos en materia de seguridad en una doble vertiente: de un lado, la llegada imprevista de ciudadanos extracomunitarios al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol obliga a la Policía Nacional a un sobreesfuerzo en el control de pasaportes y a la expedición, incluso, de visados a pasajeros de algunos países; de otro, el traslado por carretera de los pasajeros entre el aeródromo malagueño y la colonia británica abre la posibilidad, como así ha ocurrido en ocasiones, de que haya quienes aprovechen la ocasión para quedarse en territorio Schengen de forma ilegal.
Las autoridades españolas, a tenor de los datos a los que ha tenido acceso Europa Sur, tan solo dispone de datos sobre vuelos derivados desde noviembre de 2022, con un total de 120 desde entonces. A inicios de 2025, entre los meses de enero y marzo, un total de 35 vuelos con alrededor de 5.000 viajeros procedentes de Reino Unido y con destino a Gibraltar, o viceversa, fueron derivados a Málaga. En teoría, esta circunstancia tan solo debería producirse por causas sobrevenidas durante el vuelo, pero en la práctica se viene realizando por las compañías aun conociendo de antemano que no podrán aterrizar o despegar desde la Roca, debido, fundamentalmente, al mal tiempo.
