Nuevo desvío de un vuelo con destino a Gibraltar al aeropuerto de Málaga

Gibraltar ha vuelto a desviar un vuelo con destino a la colonia al aeropuerto de Málaga. El avión de British Airways (BAW490) salió a las 10:30 de la terminal de Londres-Heathrow con destino al Peñón. Cuando estaba cerca, como se ve en los radares de tráfico aéreo, realizó varias maniobras en círculo y puso camino al aeropuerto malagueño. Las autoridades de Gibraltar no han explicado por el momento los motivos del desvío del avión. El vuelo aterrizó en Málaga a las 14:02, con una hora de retraso y a 134,3 kilómetros en coche del destino original.

Las limitaciones del aeropuerto de Gibraltar, con una pista de solo 1.852 metros de longitud, adversas condiciones meteorológicas con fuertes rachas de viento y una orografía condicionada por el Peñón hacen que las compañías aéreas British Airways y EasyJet, con relativa frecuencia y especialmente en los meses más duros del invierno, desvíen muchos de sus vuelos a Málaga, tanto para su despegue como para su aterrizaje.

El recorrido del avión de British Airways desviado a Málaga. / FlightRadar24

Gracias a esta práctica, inusual en otros aeródromos, pero autorizada por las autoridades españolas por razones de buena vecindad, ambas compañías evitan la suspensión de los vuelos y tener que devolver a sus clientes el precio de los billetes y pagarles, llegado el caso, indemnizaciones, alojamiento y manutención.

Retos de seguridad

Esta operativa, sin embargo, obliga a España a afrontar retos en materia de seguridad en una doble vertiente: de un lado, la llegada imprevista de ciudadanos extracomunitarios al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol obliga a la Policía Nacional a un sobreesfuerzo en el control de pasaportes y a la expedición, incluso, de visados a pasajeros de algunos países; de otro, el traslado por carretera de los pasajeros entre el aeródromo malagueño y la colonia británica abre la posibilidad, como así ha ocurrido en ocasiones, de que haya quienes aprovechen la ocasión para quedarse en territorio Schengen de forma ilegal.

Las autoridades españolas, a tenor de los datos a los que ha tenido acceso Europa Sur, tan solo dispone de datos sobre vuelos derivados desde noviembre de 2022, con un total de 120 desde entonces. A inicios de 2025, entre los meses de enero y marzo, un total de 35 vuelos con alrededor de 5.000 viajeros procedentes de Reino Unido y con destino a Gibraltar, o viceversa, fueron derivados a Málaga. En teoría, esta circunstancia tan solo debería producirse por causas sobrevenidas durante el vuelo, pero en la práctica se viene realizando por las compañías aun conociendo de antemano que no podrán aterrizar o despegar desde la Roca, debido, fundamentalmente, al mal tiempo.