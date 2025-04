Gibraltar desvió al aeropuerto de Málaga 35 vuelos con 5.000 pasajeros entre enero y marzo de 2025

Algeciras/Las limitaciones del aeropuerto de Gibraltar, con una pista de solo 1.852 metros de longitud, adversas condiciones meteorológicas con fuertes rachas de viento y una orografía condicionada por el Peñón hacen que las compañías aéreas British Airways y Easy Jet, con relativa frecuencia y especialmente en los meses más duros del invierno, desvíen muchos de sus vuelos a Málaga, tanto para su despegue como para su aterrizaje.

Gracias a esta práctica, inusual en otros aeródromos, pero autorizada por las autoridades españolas por razones de buena vecindad, ambas compañías evitan la suspensión de los vuelos y tener que devolver a sus clientes el precio de los billetes y pagarles, llegado el caso, indemnizaciones, alojamiento y manutención.

Esta operativa, sin embargo, obliga a España a afrontar retos en materia de seguridad en una doble vertiente: de un lado, la llegada imprevista de ciudadanos extracomunitarios al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol obliga a la Policía Nacional a un sobreesfuerzo en el control de pasaportes y a la expedición, incluso, de visados a pasajeros de algunos países; de otro, el traslado por carretera de los pasajeros entre el aeródromo malagueño y la colonia británica abre la posibilidad, como así ha ocurrido en ocasiones, de que haya quienes aprovechen la ocasión para quedarse en territorio Schengen de forma ilegal.

Las autoridades españolas, a tenor de los datos a los que ha tenido acceso Europa Sur, tan solo dispone de datos sobre vuelos derivados desde noviembre de 2022, con un total de 120 desde entonces. En lo que llevamos de 2025, entre los meses de enero y marzo, un total de 35 vuelos con alrededor de 5.000 viajeros procedentes de Reino Unido y con destino a Gibraltar, o viceversa, fueron derivados a Málaga. En teoría, esta circunstancia tan solo debería producirse por causas sobrevenidas durante el vuelo, pero en la práctica se viene realizando por las compañías aun conociendo de antemano que no podrán aterrizar o despegar desde la Roca, debido, fundamentalmente, al mal tiempo.

Controles

Los pasajeros de los vuelos derivados pasan en el aeropuerto de Málaga por los mismos controles de entrada a España que el resto de pasajeros, pero el problema se suscita al no estar programados sus viajes. Dado que la Policía Nacional no cuenta de forma previa con los listados de los pasajes de esos vuelos, puede haber a bordo de ellos personas que no cumplan con los requisitos de entrada marcados en el Código de Fronteras Schengen y, al ser un vuelo derivado, puede darse el caso de que la compañía no se haga cargo de la vuelta del pasajero al aeropuerto de origen.

A ello se une la ausencia de garantías sobre el destino de los pasajeros una vez que pasan en el aeropuerto malagueño, o en la Verja, los filtros donde se les requiere la documentación. A partir de ese instante quedan sin custodia policial alguna en España y nadie puede asegurar que se suben a los autobuses que les llevarán a Gibraltar o Málaga. Su ausencia tan solo se advierte cuando esos transportes llegan a su destino, como ocurrió el 26 de enero con el vuelo BA490 Londres-Gibraltar, de British Airways, desviado a Málaga: a cinco ciudadanos rusos que iban a viajar al Peñón se les perdió la pista, hasta hoy, sin que nadie haya asumido responsabilidades por ello.

El problema añadido es que, con independencia de las condiciones del Código de Fronteras Schengen, se acepta como justificante para entrar en el espacio europeo el billete de un vuelo sin salida programada desde España. De no hacerse esta interpretación totalmente laxa de la citada normativa, este año ya se habría denegado la entrada en España de esos 5.000 pasajeros.