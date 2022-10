Una nueva rotura de una tubería de agua en Gibraltar corta el tráfico durante una hora

La rotura de una nueva tubería en Gibraltar ha forzado este viernes a cortar el tráfico durante una hora en la zona de la Mezquita, en el área de Europa Advance Road.

Tras el reventón, el agua de la tubería ha inundado la carretera, obligando a los agentes de tráfico a cortar la vía entre Sir Herbert Miles Road y la mezquita en Europa Point por razones de seguridad.

La carretera ha sido reabierta una hora más tarde del incidente, aunque los agentes advierten del peligro que supone transitar por la calzada al haber estado anegada por agua salada y recomiendan que conduzcan con cuidado.

Aqua Gib, la empresa encargada del suministro de agua en el Peñón, también se ha trasladado hasta el lugar.

The @RGPolice are advising people to avoid the area of Europa Advance Road by the Mosque due to a burst water pipe. GBC is awaiting further information from @aqua_gib. pic.twitter.com/bkLCvjwHNG