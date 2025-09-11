Gibraltar coronó su National Day 2025 con un impresionante espectáculo de 300 drones

Gibraltar celebró su National Day 2025 con un innovador espectáculo de drones que sustituyó por primera vez a los tradicionales fuegos artificiales. La exhibición, que comenzó a las 22:00, pudo contemplarse desde diversos puntos del puerto, especialmente desde el paseo de la Promenade Peter Isola, que permaneció cerrado al tráfico entre las 20:00 y las 00:00.

El show también fue visible desde otros puntos de la bahía, aunque con menor detalle, llegando a observarse desde Algeciras, La Línea de la Concepción y Palmones, en Los Barrios.

La coreografía aérea incluyó figuras geométricas y mensajes reivindicativos como Self determination is now (La autodeterminación es ahora) y Happy National Day (Feliz Día Nacional). El momento culminante fue la recreación del contorno del Peñón y la enseña nacional gibraltareña, tal como se puede apreciar en el vídeo compartido en redes sociales por el usuario Gibraltar.2025.

La exhibición, organizada por el Self Determination for Gibraltar Group (SDGG), contó con 300 drones sincronizados que dibujaron figuras y efectos luminosos en el cielo nocturno, todo ello acompañado de música.

Según destacó el SDGG, esta propuesta buscaba ofrecer un espectáculo igual de impactante que los fuegos artificiales tradicionales, pero con un enfoque más respetuoso con el medio ambiente, al reducir significativamente el ruido, las emisiones contaminantes y los residuos generados.