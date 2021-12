Gibraltar elimina el confinamiento para los contactos cercanos ya vacunados contra el coronavirus

Gibraltar ha anunciado nuevos cambios en las medidas anti-Covid que implican que si una persona es considerada contacto cercano con un positivo no necesitará aislarse si ha recibido dos dosis de la vacuna o más.

Así lo ha explicado la directora de Salud Pública, Helen Carter, que ha concretado que esta norma es aplicable independientemente de la variante que afecte al caso positivo de Covid-19.

Los casos positivos confirmados de coronavirus sí deberán confinarse durante 10 días.

Las nuevas normas de autoaislamiento de Covid-19 para los contactos cercanos contemplan que la persona que haya recibido hasta la dosis de refuerzo hace más de 14 días, no necesita autoaislarse, pero deberá llevar una mascarilla en público, limitar sus relaciones sociales durante 10 días y notificar cualquier síntoma al 111 en cuanto se produzca.

Si está vacunado dos veces y ha recibido la dosis de refuerzo hace menos de 14 días o no ha recibido la dosis de refuerzo, no tiene que autoaislarse, pero si decide no hacerlo, deberá realizar una prueba de flujo lateral diaria. Debe presentarse en las instalaciones de test móvil de Mid Town durante sus horas de apertura todos los días para realizar la prueba. "Por lo demás, puede seguir con su jornada normal, pero debe llevar una mascarilla en público, limitar sus relaciones sociales durante 10 días e informar de cualquier síntoma al 111 en cuanto se produzca", explica Gibraltar en un comunicado en el que especifica que los trabajadores transfronterizos de esta categoría sólo deben presentarse a las pruebas diarias si están trabajando ese día.

Si no está vacunado o sólo ha recibido una dosis, sí deberá autoaislarse durante 10 días, aunque sólo tendrá que someterse a una prueba si desarrolla síntomas. Si nota alguno, aunque sea leve, debe llamar inmediatamente al 111 para concertar una cita para la prueba.

La Autoridad Sanitaria evaluará el riesgo de los trabajadores sanitarios o sociales de forma individual.

Si ha dado positivo en la prueba de Covid-19 en los 90 días anteriores a convertirse en un contacto cercano tampoco está obligado a autoaislarse, independientemente de su estado de vacunación. Esto se debe a que tendrá inmunidad natural al virus.

Si tiene menos de 18 años y está estudiando a tiempo completo en Gibraltar, no necesita autoaislarse, independientemente de su estado de vacunación.

Cualquier ciudadano que note cualquier síntoma de Covid-19, por leve que sea, debe llamar al 111 inmediatamente para concertar una cita para una prueba. No debe acudir al centro de Mid Town sin cita previa, a no ser que haya sido contacto cercano de un positivo y se le requiera un test diario. El centro de test móvil de Mid Town estará cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero. Los contactos cercanos que necesiten una prueba diaria no deben presentarse a la prueba en esos días.

"La mejor manera de protegerse de todas las cepas de Covid-19 es vacunarse y ponerse la vacuna de refuerzo lo antes posible", explica la Autoridad Sanitaria, que explica que el centro de vacunación abrirá de nuevo el 29 de diciembre y la vacunación será sólo con cita previa. Para concertar una cita para el día 29, hay que llamar al 00350 200 66966 antes del mediodía del 24 de diciembre. El centro de vacunación reanudará su actividad regular por las tardes el 6 de enero de 2022. Las reservas anticipadas se pueden efectuar a partir de las 9 de la mañana del 4 de enero de 2022.

Helen Carter

“Estos cambios en la política de autoaislamiento permiten que los contactos cercanos doblemente vacunados no tengan que autoaislarse, independientemente de la cepa del caso positivo. Esto se basa en la evidencia de que tanto delta como ómicron se están propagando dentro de la comunidad y que esta no está dando lugar a un aumento de las hospitalizaciones, ya que la mayoría de los casos positivos de ómicron sólo han experimentado una enfermedad leve hasta ahora", ha subrayado la directora de Salud Pública, Helen Carter. "Esta mayor flexibilidad en la política de autoaislamiento para los contactos cercanos reduce la perturbación de la vida cotidiana normal y es un paso más para aprender de nuestras experiencias y avanzar hacia la convivencia con el virus”.

La ministra de Sanidad, Samantha Sacramento, comentó estos cambios en la política "permiten que todos los contactos cercanos entiendan claramente lo que se requiere de ellos". "La mejor manera de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de todas las cepas en estas fiestas es vacunarse y recibir la dosis de refuerzo lo antes posible", ha concluido.