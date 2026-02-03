Gibraltar mantiene abiertos los colegios y los servicios públicos pese a la alerta naranja por el temporal

El Gobierno de Gibraltar ha informado este martes que mantendrá la actividad normal de los servicios públicos y los centros educativos pese a la alerta naranja por el temporal en la zona del Estrecho.

Según el Ejecutivo llanito, “en esta fase, el sistema meteorológico actual se está gestionando como un aviso preventivo”, por lo que los servicios gubernamentales continúan funcionando con normalidad. No obstante, el Gobierno de la colonia subraya, a través de un comunicado de prensa, que la situación “está siendo estrechamente monitorizada en coordinación con Protección Civil y las agencias pertinentes”.

En el ámbito educativo, la nota señala que los colegios permanecerán abiertos, aunque los directores han sido advertidos para que “tomen las precauciones oportunas y mantengan la situación bajo revisión a lo largo del día”. También se insta a las familias a que “ejerzan su propio criterio, permanezcan atentas a las actualizaciones meteorológicas y sigan cualquier indicación que emitan directamente los centros”.

Los 15.000 transfronterizos

La decisión de mantener la normalidad tendrá un impacto directo en los alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día cruzan la Verja para trabajar en Gibraltar y que, salvo cambios de última hora, deberán acudir mañana a sus puestos, a diferencia de lo que ocurrirá previsiblemente en el Campo de Gibraltar. En España, se permiten las faltas justificadas sin pérdida salarial y el teletrabajo ante el empeoramiento del tiempo.

En cuanto a la atención ciudadana, el Gobierno gibraltareño indica que las oficinas públicas operarán con normalidad, con la excepción del de la Autoridad Portuaria en Windmill Hill, que permanecerá cerrado. Aun así, recomienda a la población "evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de meteorología adversa”.

El comunicado concluye con una serie de recomendaciones generales, entre ellas extremar la precaución al viajar, asegurar objetos sueltos, evitar zonas expuestas o con riesgo de inundación y seguir únicamente la información procedente de fuentes oficiales.

El Ejecutivo llanito advierte de que, “si las condiciones cambian, se emitirá nuevo aviso con las recomendaciones oportunas”.