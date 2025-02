"No se entiende cómo un mando puede delinquir con tal impunidad y las consecuencias del delito las sufran los policías a sus órdenes"

Algeciras/El inspector jefe de la Policía Nacional responsable del Puesto de Control Fronterizo de Gibraltar ha ampliado nuevamente este miércoles la denuncia que presentó el pasado mes de noviembre contra sus mandos. En un amplio escrito dirigido a la jueza instructora, presentado justo tras ser apartado de sus funciones por tres sanciones graves, D.B. acusa de prevaricación a su inmediata superior en la Comisaría de La Línea por incoarle los expedientes que han llevado a sancionarle y por no aplicar el Código de Fronteras Schengen a los ciudadanos de la colonia que entran en España.

También alude en su denuncia al deterioro que está sufriendo la imagen del Cuerpo Nacional de Policía y a la tensión y reproches que padecen los agentes en la Verja., así como las repercusiones que todo ello está teniendo en sus familias.

Esta es parte de la denuncia ampliada, a la que ha tenido acceso Europa Sur, que tramita el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de La Línea de la Concepción:

"Con lo expuesto se pone en evidencia cómo xxxx dicta ordenes de servicio con el fin de socavar la capacidad de decisión y acción del Puesto Fronterizo de cara a imposibilitar que se apliquen los controles de fronteras según recoge el Código de Fronteras Schengen (CFS). Incoa expedientes sancionadores como medidas coactivas tanto para doblegar voluntades como para apartar del servicio a aquel que se muestra disconforme con actuar de forma ilegal.

Ante la demora en la resolución de los expedientes sancionadores, recurre a actuaciones ilegales, como cambiar de puesto de trabajo a D.B. para alejarlo del Puesto Fronterizo y carga con las responsabilidades del incumplimiento de la norma a un inspector y, de esta manera, conseguir que persista el incumplimiento del Código de Fronteras Schengen.

Los ciudadanos gibraltareños dan lecciones a los policías sobre cómo ha de hacérseles los controles fronterizos"

Las coacciones que se vienen soportando en el Puesto Fronterizo por parte de xxxx están minando gravemente la moral de los policías que prestan servicio en él, que ven cómo diariamente han de trabajar en una inseguridad jurídica total, teniendo que elegir entre prevaricar o ser sancionados disciplinariamente. Se ha de estar soportando las descalificaciones de los viajeros que no entienden las actuaciones contradictorias y lo achacan al libre albedrío de los policías.

Los ciudadanos gibraltareños dan lecciones a los policías sobre cómo ha de hacérseles los controles fronterizos, al estimar ratificado su derecho a no ser sellado. Todo ello sin un respaldo de la corporación ni amparo de institución alguna.

Es una vergüenza tener que salir a los filtros de viajeros a aplicar cada día una norma distinta. Se está dando al público una imagen bochornosa de la corporación policial y son los policías del Puesto Fronterizo los que han de dar la cara ante el público para recibir reproches de cosas de las que no son responsables. No se entiende cómo un mando policial puede delinquir con tal impunidad y las consecuencias del delito las sufran los policías a sus órdenes.

Son múltiples los motivos por los que alguien elige la función pública como profesión, pero el nexo común de todos ellos es la obligación de cumplir la ley. Los policías destinados en el Puesto Fronterizos, en todas sus escalas y categorías, tienen su profesión como sustento de vida, y no para la consecución de ningún fin politico, como se nos acusa. Cualquier sanción disciplinaria que reciban por leve que sea les supone un verdadero problema económico y familiar. Los Policías del Puesto Fronterizo y sus familias no son los que han de soportar el coste del Brexit. No se pueden dar órdenes haciendo caer la responsabilidad de las mismas sobre otros, eso es algo indigno de un mando.

Es inconcebible que se ordene abiertamente actuar en contra de la ley, con plena conciencia de estar prevaricando y no haya consecuencia alguna"

No se puede trabajar en unas condiciones de inseguridad jurídica en las que no se sabe qué hacer y qué no hacer y con el temor de que por cualquier interpretación de lo que se ha hecho o no hecho se pueda ser sancionado disciplinariamente. Todo este desánimo y pesares son problemas que se trasladan a las casas y de los que se contagia a sus familiares.

Es inconcebible que se ordene abiertamente actuar en contra de la ley, con plena conciencia de estar prevaricando y no haya consecuencia alguna. Que se pretenda hacer cumplir la ley y se reciban reprimendas, cambios de puesto de trabajo, sanciones disciplinarias y otras medidas coactivas para seguir incumpliendo la ley y que no haya consecuencia alguna. Han de ser los Policías del Puesto Fronterizo los que han de enfrentarse a sus superiores para hacer cumplir la ley. La problemática criminal del Campo de Gibraltar es lo suficientemente complicada para los policías, como para sumarle coacciones de los mandos para cometer prevaricación.

Tiene a su disposición a toda la plantilla del Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción para ser oída en declaración y comprobar la veracidad de todas estas afirmaciones".