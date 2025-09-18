Una madre y su hijo de 6 años, desaparecidos en Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar (RGP, por sus siglas en inglés) mantiene abierta una investigación para esclarecer una doble desaparición. Las autoridades de la colonia buscan a una madre y a su hijo, menor de edad, que constan como desaparecidos desde el pasado 12 de septiembre en Gibraltar.

Se trata de Leandra McMahon (44 años) y su hijo Angel McMahon (6 años). La RGP ha informado en un comunicado en sus redes sociales que ambos fueron vistos por última vez el pasado viernes, día 12. Leandra fue vista en la zona de la avenida Winston Churchill mientras que el pequeño acudió al colegio con aparente normalidad.

Las autoridades de Gibraltar ponen a disposición de quien pueda aportar información el teléfono (00 350) 200 72500.