Gibraltar llora la pérdida del histórico sindicalista José Netto

Gibraltar llora la muerte a los 92 años del histórico y veterano sindicalista José Netto, más conocido como Pepe Netto, famoso por su lucha antifranquista, las huelgas por la paridad de salarios tras el cierre de la Verja y su defensa de los trabajadores españoles, indios y marroquíes en el Peñón. Gibraltar ondeará las banderas de todos los edificios gubernamentales a media asta por su fallecimiento.

Pepe Netto nació el 9 de enero de 1931 en Gibraltar, en tiempos de la Guerra Civil española, evento histórico que le marcaría de por vida. Su madre Ana era española, de Atajate, Ronda. Durante la II Guerra Mundial fue evacuado a Marruecos junto a su madre y tres hermanos. Cuando regresaron al Peñón su padre los mandó a Atajate antes de que fueran evacuados a otro lugar, considerando el pueblo rondeño más seguro al poder quedar con la familia de su madre.

Su estancia en la España franquista y el contacto con anarcosindicalistas, socialistas y republicanos refugiados en Gibraltar marcarían su formación sindical y política. Después de la II Guerra Mundial, Netto volvió al Peñón y comenzó a trabajar como aprendiz de la Royal Electrical and Mechanical Engineers. A la pronta edad de 15 años se unió a la Gibraltar Confederation of Labour (Confederación del Trabajo de Gibraltar, GCL por sus siglas en inglés), fundada entre otros por su propio padre y que estaba afiliada con la Association for the Advancement of Civil Rights (Asociación para el avance de los derechos civiles, AACR por sus siglas en inglés), dirigido por Joshua Hassan (primer ministro principal de la Roca de la historia). Netto se convirtió en el delegado sindical de la GCL más joven y luego en miembro de la ejecutiva.

Su frecuente contacto con los refugiados de la Guerra Civil española le llevaron a distribuir prensa republicana y propaganda antifranquista, que introducía de contrabando en España. En Gibraltar también tuvo problemas con la dirección del GCL, que decidió apoyar la inscripción en el servicio militar obligatorio de los jóvenes llanito en 1957, cosa a la que Netto se opuso en rotundidad y por lo que dejo/fue expulsado el sindicato.

A sus 26 años se trasladó a Londres, donde trabajó en una fábrica hasta su vuelta a la Roca, cuando se incorporó al astillero de la Royal Navy. En su nueva etapa en Gibraltar fue uno de los fundadores de un nuevo sindicato, el Gibraltar Free Workers Union (Sindicato de trabajadores libres, GFWU por sus siglas en iglés), en los años 60 y que luego se fusionaría con el Gibraltar Labour Trade Union para a su vez, confluir en el Transport and General Workers Union (Sindicato de trabajadores del transporte y en general, TGWU por sus siglas) en 1969.

En 1972 fue elegido secretario general del TGWU, convocando a los pocos meses la primera huelga general de la historia de Gibraltar, que duró cinco días, resultando en la mejora de las condiciones laborales. Las manifestaciones iban dirigidas contra el gobierno británico, al que se le exigía mejora de salarios, condiciones e igualdad para los trabajadores del sector público que no eran británicos. Netto se retiró del liderato sindical en 1996.

Pepe Netto se consideraba a sí mismo defensor de los derechos de los trabajadores y consideraba al sindicato como el hogar de la clase trabajadora. Mantuvo una estrecha relación con el movimiento sindical en España, quien también lo recuerda en este día.

El ministro principal en funciones, Fabián Picardo, dijo: "Me entristece profundamente enterarme deel fallecimiento de José Netto. José fue un sindicalista de toda la vida, mejor recordado por su época comoOficial de distrito del TGWU. Fue un pilar del sindicalismo en Gibraltar y, sin duda, ser recordado en consecuencia. Me gustaría expresar mi más sentido pésame a sus hijos. Michael y Jaime y su hija Annie, así como su familia y amigos más amplios, en nombre de la Gobierno y pueblo de Gibraltar”.

Luto en CCOO

"Con su corazón siempre en Atajate y su cabeza en Gibraltar, José era de esos sindicalistas clásicos, para los que las fronteras y las banderas eran "inventos contra la clase trabajadora", describe el miembro de CCOO Manuel Triano Paulete en un comunicado.

"No te equivoques, niño; las banderas solo las usan contra los trabajadores, el capital no tiene ni fronteras ni bandera, BBVA en La Línea y BBVA Lted en Gibraltar, CEPSA allí y CEPSA Lted. aquí; las fronteras son está para separarnos a los trabajadores", recuerda que le decía Triano Paulete.

"Con más de noventa años, tras superar un cáncer en el que le pronosticaron seis meses de vida hace más de una década o dos veces el Covid, José Netto ha entregado el megáfono; dejándonos como legado su ejemplo y sus enseñanzas", concluye el comunicado del sindicalista de CCOO.