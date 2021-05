Gibraltar destaca que su inclusión en la lista verde de Reino Unido reactivará su sector turístico

Tras el anuncio de que Gibraltar es uno de los territorios que Reino Unido ha incluido en su lista verde para viajar, el Gobierno del Peñón afirma que ya está todo preparado para recibir turistas. "La expectativa generada por el anuncio del sistema de semáforo del Reino Unido, más su aplicación a Gibraltar, contribuye a poner de manifiesto la importancia del turismo para la economía y las oportunidades que tendrá el Peñón, no solo para este verano, sino de cara a los próximos años", ha indicado el Ejecutivo.

Para mejorar aún más la experiencia de los visitantes, el Gobierno ya está preparando secciones sobre itinerarios en el Peñón para visitas de tres, cinco y siete días que se añadirán a la web www.visitgibraltar.gi. También están progresando los planes de organización de eventos estivales para residentes y turistas.

El ministro de Empresa, Turismo, Transporte y el Puerto, Vijay Daryanani, ha indicado: “No podemos subestimar lo importante que será este verano para sentar las bases del éxito futuro de nuestro sector turístico. Estar en la lista verde del Reino Unido resulta sumamente importante y todos, como comunidad, debemos unirnos y aprovechar las oportunidades que ello ofrece a nuestra economía", ha afirmado.

"No me cabe duda de que, al estilo puramente gibraltareño, cada uno de nosotros recibiremos a todos los visitantes con los brazos abiertos y nos aseguraremos de que se sienten como en casa. De este modo, estoy seguro de que los comentarios de nuestros visitantes serán exclusivamente positivos y animarán a otras personas a visitarnos en el futuro. También estoy convencido de que nuestros sectores de turismo, ocio, hostelería y distribución estarán a la altura de la situación. Juntos, debemos hacer gala de la famosa hospitalidad gibraltareña. Debemos garantizar que presentaremos lo mejor de nosotros mismos, no solo durante el verano, sino de cara al futuro", ha destacado el ministro.

Daryanani ha indicado que Gibraltar "mantendrá su posición de liderazgo entre las visitas de un día para los turistas de la zona cuando España empiece a recuperar su sector turístico. Además, estamos deseando recibir cruceros de nuevo, con pasajeros que ya nos han visitado y que tendrán una estupenda bienvenida y con nuevos visitantes que disfrutarán los estándares más elevados de servicio al cliente".

El Peñón ya plantea la apertura de una nueva experiencia de la Cueva de San Miguel y de los senderos de las Defensas del Norte.