Gibraltar continúa las labores de limpieza del vertido de combustible en el Puerto

La Autoridad Portuaria de Gibraltar y otras agencias del Peñón continúan las operaciones de limpieza del vertido de petróleo sucedido a primera hora del viernes. Los esfuerzos se centraron este domingo en la recuperación del combustible en las inmediaciones del muelle y en la zona de la Bahía más cercana a Gibraltar con efectivos desplegados procedentes de los sectores público y privado.

La limpieza del muro de contención en torno al puerto ya ha comenzado. La empresa pública GJBS ha dedicado 16 trabajadores a las labores de recuperación del petróleo y otros desechos, bajo la supervisión de Brightside, la empresa contratada por la Autoridad Portuaria para gestionar vertidos. También se han desplegado dos camiones cisterna de las compañías Brightside y Wastage Products Gibraltar para recuperar cualquier balsa de combustible estancada.

Durante la jornada de este lunes, los esfuerzos han continuado con la recogida del petróleo flotante en la zona del Muelle Sur, el puerto deportivo para pequeñas embarcaciones, el dique oeste, Rosia Bay y otras pequeñas balsas aisladas en el interior del puerto. El Gobierno de Gibraltar destaca que desde que se produjo el incidente, el Puerto ha desplegado a ocho miembros de su personal, Brightside Services Limited ha activado a toda su plantilla, el Ministerio de Medio Ambiente ha contribuido con siete trabajadores y GJBS otros 16 de forma exclusiva. "Estos esfuerzos continuarán hasta que todo el combustible se haya recuperado y la costa quede plenamente restaurada", indica el Ejecutivo.

El coste atribuido a este incidente será imputado al buque, el AM Ghent, que quedará detenido en aguas cercanas a Gibraltar hasta que se reciba el pago correspondiente.

El ministro del Puerto, Vijay Daryanani, ha manifestado: “Me siento muy satisfecho con las labores que se están llevando a cabo por parte de todas las personas implicadas y estas no terminarán hasta que todo el combustible se haya limpiado por completo. Resulta frustrante presenciar este tipo de vertido en nuestra bahía pero, afortunadamente, se trata de un incidente muy poco común. Me aseguraré de llevar a cabo una investigación detallada respecto al origen de este accidente lo antes posible. Me gustaría agradecer al público en general y en particular a los propietarios de embarcaciones su comprensión y apoyo hacia la labor que se está llevando a cabo”.

Los propietarios de embarcaciones que hayan sufrido pérdidas a causa de este incidente deberán contactar con la oficina del capitán del Puerto, que ha estado en contacto constante con los operadores relevantes, así como el capitán del Puerto de Algeciras, con quien el Gobierno asegura que "ha mantenido una comunicación muy fluida, hablando directamente varias veces al día desde el viernes una vez que se tuvo conocimiento del incidente".

El Ejecutivo de Picardo afirma que no hay "ninguna prueba que respalde la información reportada en algunos medios acerca de la presencia en la parte española de la bahía de combustible procedente de este vertido" y ha recordado que se trata "del primer vertido sucedido en Gibraltar en muchos años, aunque durante este tiempo han tenido lugar diversos incidentes de este tipo en la Bahía causados por operadores españoles".

"El Gobierno está valorando todas las opciones para recuperar el coste íntegro generado por este vertido. No se descarta un proceso legal según las disposiciones de las Reglas del Puerto (Port Rules)", han señalado las autoridades gibraltareñas.