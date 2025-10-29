El 'Launchpad', el megayate de Zuckerberg, atraca en Gibraltar en medio de la controversia por su impacto ambiental

El Peñón ha recibido una visita de altura. Desde el pasado domingo 26 de octubre, el Launchpad, el imponente megayate de Mark Zuckerberg, descansa atracado en Gibraltar, según confirma VesselFinder y el perfil de Instagram @gibraltaryachting. La embarcación de 118 metros de eslora —superior a la longitud de un campo de fútbol—, 5.050 toneladas de volumen y 15 metros de manga resulta difícil de pasar por alto, pese a su diseño en blanco y azul marino concebido por la firma Espen Øino International para integrarse en el horizonte marítimo.

El fundador de Meta adquirió no uno, sino dos yates de lujo al mismo tiempo. El Launchpad, construido por el astillero holandés Feadship —que lo considera su mayor yate hasta la fecha—, viene acompañado del Wingman, una embarcación de apoyo de 65 metros. La inversión total alcanzó los 330 millones de dólares, cifra a la que se suman aproximadamente 30 millones anuales en costes de mantenimiento.

Especificaciones técnicas y equipamiento

El yate alcanza una velocidad máxima de 20 nudos (aproximadamente 37 km/h) y mantiene una velocidad de crucero de 12 nudos. Entre sus instalaciones destaca una sala de observación en forma de cápsula completamente cerrada situada en la cubierta superior, además de jacuzzi, piscina con fondo móvil, gimnasio, spa, sala de juegos y helipuerto. La embarcación dispone de 13 camarotes distribuidos para alojar hasta 24 invitados, mientras que la tripulación, compuesta por 48 o 49 personas, cuenta con sus propios camarotes, sin incluir el personal de servicio adicional.

La embarcación, registrada bajo bandera de las Islas Marshall, no llega a los dos años de antigüedad. Según fuentes del sector náutico, Zuckerberg habría adquirido el yate a mediados de 2024 directamente de su anterior propietario, un oligarca ruso, en una transacción que ha generado interés en círculos especializados.

Un recorrido internacional que despierta el debate ambiental

Desde su adquisición, el Launchpad ha navegado por destinos como Tahití, Noruega, Mallorca, Grecia y Malta antes de recalar en Gibraltar. Este extenso periplo por aguas internacionales ha situado la embarcación en el centro del debate sobre el impacto ambiental de los megayates de lujo.

La prensa internacional ha destacado repetidamente el elevado consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono asociadas a este tipo de embarcaciones, encendiendo las críticas de organizaciones ecologistas allá donde el yate atraca. Pese a que el Launchpad incorpora paneles solares para parte de su energía y climatización, los grupos ambientalistas señalan el contraste entre las políticas públicas de responsabilidad climática que promueve Meta y el estilo de vida de su fundador.

La duración de la estancia del megayate en Gibraltar permanece por determinar, aunque su presencia no ha pasado desapercibida entre los residentes del Peñón que han podido observar la imponente embarcación desde su llegada el pasado domingo.