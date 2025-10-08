Landaluce acusa a Albares de “perder otra oportunidad” para aclarar los términos del acuerdo sobre Gibraltar

El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, ha criticado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso de los Diputados, al considerar que “ha perdido otra oportunidad para ofrecer explicaciones claras” sobre el futuro acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido relativo a Gibraltar.

Landaluce ha expresado su “profunda preocupación” por la ausencia de información concreta en la intervención del ministro y ha lamentado que “los peores presagios se han cumplido, porque Albares ha comparecido para no decir absolutamente nada nuevo”.

“El 8 de octubre parecía ser la fecha destinada a despejar las muchas dudas que se ciernen sobre el llamado acuerdo político, pero seguimos sin conocer su contenido”, ha señalado el regidor algecireño, quien asegura que el Gobierno “mantiene un silencio injustificado” sobre los términos del pacto.

El alcalde se ha preguntado “qué intereses ocultos” puede haber detrás de la falta de transparencia: “Desde junio, cuando se alcanzó ese acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, no hemos visto ni una sola página del documento. Las sospechas de que Gibraltar haya sido el gran beneficiado de la negociación son cada día mayores.”

Landaluce, además, ha criticado la “postura indolente” del ministro Albares, a quien acusa de no ofrecer tranquilidad a los ciudadanos del Campo de Gibraltar, que “ven cada vez más lejos un acuerdo que satisfaga sus intereses medioambientales, fiscales, económicos y sociales”. También ha denunciado que ni en las reuniones previas ni en la comparecencia parlamentaria se han ofrecido detalles concretos sobre el contenido del acuerdo: “Vamos a seguir reclamando ese misterioso documento cuya ocultación nos lleva a temer que los campogibraltareños acabemos pagando los platos rotos.”

El también senador ha exigido al Gobierno “garantías firmes de que el futuro pacto se realizará con plena protección para la comarca”, y ha lamentado que “hasta el momento solo se han ofrecido titulares mediáticos y discursos simbólicos, sin compromisos concretos”. “Son tres años que pasarán mientras la colonia sigue jugando con ventaja, y ni siquiera está claro qué ocurrirá al término de ese plazo, ha indicado el alcalde, que ha agradecido la "defensa de los intereses del Campo de Gibraltar" realizada por distintos portavoces parlamentarios, entre ellos el diputado del PP Carlos Floriano, durante el debate en el Congreso.