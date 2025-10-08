Juan Franco confía en que el acuerdo de Gibraltar se firme “muy pronto”

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha valorado de forma “positiva” la comparecencia este miércoles en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para explicar los detalles del acuerdo político que regirá la relación entre Gibraltar y la Unión Europea tras el Brexit.

Franco ha destacado el “gran trabajo” realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha subrayado que el anuncio reafirma la posición del Gobierno de España respecto al futuro marco de relaciones con el Peñón. “La valoración, en principio, es positiva. Me gustaría destacar el grandísimo trabajo que se ha efectuado y que reconocimos la semana pasada en el encuentro mantenido en la sede del ministerio”, ha señalado el regidor linense.

El alcalde se ha centrado en los aspectos más esperanzadores del proceso, especialmente en cuanto a la supresión de la frontera física y la mejora de la movilidad entre ambos lados de la Verja. “Me gustaría quedarme con lo positivo: la voluntad de que desaparezca la frontera y la facilidad de que nuestros trabajadores puedan acceder a sus puestos en Gibraltar, así como que los clientes gibraltareños de nuestras empresas puedan venir sin problemas a desarrollar su actividad económica cotidiana”, ha apuntado.

Sobre el resto de cuestiones vinculadas al control de pasaportes, la política migratoria o los aspectos de soberanía, Franco ha recordado que son “competencia exclusiva del Gobierno de la nación”. No obstante, ha subrayado que desde el punto de vista local, el acuerdo supondrá “un marco jurídico estable” que beneficiará a miles de familias y empresas de la comarca.

“El acuerdo nos va a permitir contar con un marco jurídico estable, que esperamos se vea cristalizado en breve con la firma definitiva. Son temas que exceden el ámbito de la política local, pero que, sin duda, repercuten de forma directa en el día a día de nuestros vecinos”, ha concluido el alcalde linense.