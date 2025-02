El jefe de la Unidad Central de Fronteras asegura que en la Verja se aplica “totalmente” el Código Schengen

El jefe de la Unidad Central de Fronteras (UCF) de la Policía Nacional aseguró el pasado día 14 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de La Línea que, en la Verja de Gibraltar, se aplica “totalmente” el Código Schengen, pero también dejó abierta la posibilidad de que los requisitos de entrada y salida sean flexibles en momentos “puntuales” por motivos de seguridad para evitar avalanchas.

El jefe policial prestó declaración como testigo ante la jueza instructora, Alba Serrano, por la denuncia que un subordinado, el inspector jefe del puesto fronterizo entre la localidad y el Peñón, ha presentado contra algunos de sus superiores, a quienes acusa de prevaricación por ordenarle presuntamente que no aplique el citado código a los gibraltareños, a todos los efectos, ciudadanos de terceros países.

El Código de Fronteras Schengen establece que la entrada en la UE de los ciudadanos de terceros países está sometida al cumplimiento de una serie de requisitos: tener un pasaporte que se sellará a su entrada y salida, justificar el propósito de su viaje y las condiciones de la estancia, demostrar medios económicos y no haber estado en el espacio Schengen durante más de 90 días en cualquier período de 180 días.

En el inicio del interrogatorio, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Sur, el jefe de la UCF no tuvo dudas sobre la legislación que se aplica en la Verja:

-Jueza: ¿Puede aclararnos, para que conste, cuál es la normativa aplicable en cuanto a la entrada de personas nacionales de terceros países?

-Testigo: El Código de Fronteras Schengen que, como sabe su señoría, es un reglamento comunitario y que prima incluso sobre la legislación nacional. Código de Fronteras Schengen que cualquier jefe de puesto fronterizo debe conocer y debe aplicar.

-Jueza: ¿Se estaría cumpliendo aquí en La Línea?

-Testigo: Totalmente.

Sin embargo, en su declaración de poco más de media hora -a la que asistió el abogado de la acusación particular, pero no así la Fiscalía- el jefe de la UCF dejó también abierta la posibilidad de que esos requisitos de entrada en España sean más laxos, como efectivamente ocurre en la actualidad a diario: “Hay una peculiaridad en el puesto fronterizo de La Línea de la Concepción-Gibraltar. Nosotros no hemos dado ni instrucción verbal o escrita para que se deje de cumplir el Código Fronteras Schengen. Aquí, bueno, hasta antes del Brexit, pues lógicamente [los gibraltareños] estaban asimilados a la región comunitaria y no se sellaba. Respecto del tema de sellado o no sellado y tal, queda un poco de discreción de cada frontera. Aquí muchas veces hay aglomeración. Entonces, hay un artículo que es el de flexibilización, que no se podría aplicar aquí, porque hay que comunicarlo con una serie de requisitos, pero queda a discreción del jefe del puesto fronterizo. Muchas veces si hay aglomeración, avalanchas, pues a su discreción puede, a lo mejor, no procesarse al sellado. Pero en ningún momento se ha dado ninguna instrucción por escrito ni verbal en la que se diga que no, que deje de cumplirse el Código Fronteras Schengen”.

Estoy convencido de que mucha gente que cruza habitualmente la frontera, tanto gibraltareños como españoles, son conocidos por los funcionarios del puesto fronterizo", afirmó el testigo

El responsable policial de fronteras citó también “una recomendación de la Unión Europea que es del año 2021”, en uno de cuyos apartados “se menciona concretamente que cuando finalice la negociación, pues a los gibraltareños deben no sellárseles el pasaporte”. “La recomendación no tiene fuerza jurídica, es decir, no obliga, pero no deja de ser una recomendación de la Unión Europea. […] Esas recomendaciones realmente expresan la política y el deseo de la Unión Europea”.

Aunque el mismo jefe de la UCF recordó que “la recomendación” solo sería aplicable al término de la negociación del futuro tratado que debe regular las relaciones de la colonia británica y la UE, admitió que “alguna vez” sí puede hacer aconsejable “en momentos puntuales la aplicación de esa recomendación”.

-Jueza: ¿Momentos puntuales pueden ser a diario debido al alto, al elevado número de personas que cruzan la frontera por temas laborales?

-Testigo: Correcto. Sí, normalmente coincide a lo mejor con las horas de entrada y salida del trabajo, fines de semana, etcétera y tal. Además, con el consiguiente riesgo que pueda haber para el tema de avalanchas, seguridad ciudadana, menores, personas discapacitadas, etcétera. Un poco tenemos el espejo de lo que ocurría en Ceuta y Melilla con el tema de avalanchas. Lo que se pretende es agilizar.

En otro momento de su declaración, el máximo responsable de la UCF abundó en sus argumentos: “Ya le digo que queda un poco también a discreción de la experiencia y del jefe del puesto fronterizo. Máxime, además, también un sitio, entre comillas, pequeño, por decirlo así, como Gibraltar. Estoy convencido de que mucha gente que cruza habitualmente la frontera, tanto gibraltareños como españoles, son conocidos por los funcionarios del puesto fronterizo. Lo que se pretende en fronteras es un binomio fundamental, que es agilidad de paso y seguridad”.