El Gobierno de Gibraltar estrena un podcast para acercar la gestión pública a la ciudadanía

El Gobierno de Gibraltar ha estrenado ‘Not Another Press Release’, un nuevo podcast institucional concebido como una herramienta para acercar la gestión pública a la ciudadanía a través de un formato más abierto, directo y coloquial que el habitual. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo para modernizar sus canales de comunicación y fomentar una relación más participativa y transparente con la comunidad.

Lejos del esquema tradicional de las notas de prensa y declaraciones oficiales, el podcast pretende ofrecer conversaciones en profundidad que permitan comprender mejor cómo se diseñan y aplican las políticas públicas en el Peñón. Cada episodio estará dividido en dos bloques bien diferenciados. El primero tendrá un enfoque más introspectivo, centrado en los retos internos, la cultura organizativa y el funcionamiento del sector público, mientras que el segundo se orientará hacia el exterior, con el objetivo de informar, explicar decisiones y captar el interés del público general.

Desde el Ejecutivo gibraltareño señalan que ‘Not Another Press Release’ busca proporcionar un acceso directo y sin filtros al pensamiento y a los procesos de toma de decisiones de los responsables políticos y de los altos funcionarios, ofreciendo una visión menos institucional y más humana de la administración. Con ello, el Gobierno pretende reforzar la comprensión ciudadana sobre cuestiones complejas y generar un mayor grado de confianza y cercanía.

El podcast estará disponible en las principales plataformas digitales. Los episodios podrán seguirse en Spotify y YouTube, tanto en formato de vídeo como de audio, mientras que Apple Podcasts ofrecerá la versión únicamente sonora, facilitando así el acceso desde distintos dispositivos y hábitos de consumo.

El primer episodio, que ya puede escucharse, incluye una conversación de carácter personal con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en la que aborda tanto su trayectoria como algunos de los desafíos actuales de la acción gubernamental. El programa se completa con una mesa redonda protagonizada por el equipo del Ministerio de Igualdad, responsable del Programa de Mentoría para Mujeres, una iniciativa orientada a impulsar el liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades dentro del ámbito profesional y público.

Además, el Gobierno ha anunciado que a finales de esta misma semana se publicará un segundo episodio especial que incluirá una entrevista con el secretario principal, Glendon Martínez, uno de los cargos clave en la estructura administrativa del Peñón. A partir de entonces, ‘Not Another Press Release’ se emitirá con una periodicidad quincenal.

El director de Medios de Comunicación del Gobierno de Gibraltar, Antón Calderón, destacó que este nuevo proyecto “refleja el compromiso continuo del servicio público con la modernización de la comunicación, la escucha activa de las opiniones del público y la búsqueda constante de nuevas formas de interactuar de manera significativa con la comunidad”.

Calderón añadió que el formato podcast permitirá abordar los asuntos públicos “desde un ángulo más personal”, al tiempo que ofrece el espacio necesario para profundizar en conversaciones de carácter general y en “las grandes cuestiones de nuestro tiempo”, algo difícil de lograr en los formatos informativos más breves. “Este podcast nos dará la oportunidad de debatir con calma y cercanía temas que afectan a todos”, señaló, antes de dar la bienvenida a la audiencia a ‘Not Another Press Release’.