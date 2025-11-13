El Gobierno de Gibraltar calcula una pérdida de 181 millones de euros si Reino Unido sube los impuestos a las casas de apuestas por internet

El Gobierno de Gibraltar ha advertido que un aumento en los impuestos británicos sobre las apuestas y el juego tendría un impacto “devastador” en la economía del Peñón, afectando de forma “desproporcionada” al territorio y poniendo en riesgo miles de empleos y más de 181 millones de euros (160 millones de libras) en ingresos fiscales.

El ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, trasladó esta preocupación en Londres durante una serie de reuniones con diputados y funcionarios del Reino Unido, después de que el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes recomendara incrementar los gravámenes sobre el juego remoto y las máquinas recreativas, según publica Gibraltar Chronicle.

El informe parlamentario insta al Gobierno británico a gravar más duramente las apuestas en línea, argumentando que deben reflejar el “daño que causan”, y propone incluir esa subida en el Presupuesto de otoño que se presentará el próximo 26 de noviembre.

“Un golpe sísmico”

Feetham advirtió de que una medida de este tipo tendría consecuencias graves para Gibraltar. “Si se aplican las propuestas del Comité, el impacto sería devastador, con la posible destrucción de una cuarta parte de la economía local, la pérdida de miles de empleos y de más de 160 millones de libras en ingresos fiscales que financian servicios esenciales como la sanidad, la vivienda y la atención a mayores”, señaló el ministro en declaraciones al periódico gibraltareño.

Feetham recordó además que este golpe llegaría solo unos meses después de que el Reino Unido y la Unión Europea alcanzaran un acuerdo político destinado a garantizar la prosperidad económica y social futura del Peñón. “Las consecuencias para Gibraltar son reales y serias”, insistió. “He pedido al Tesoro británico que actúe con extrema cautela al preparar el Presupuesto, teniendo en cuenta los riesgos para la estabilidad económica del Peñón y para los ingresos fiscales tanto en Gibraltar como en el propio Reino Unido.”

Un sector estratégico

Actualmente, los impuestos británicos sobre el juego remoto y las máquinas recreativas están fijados en el 21% y el 20% respectivamente, aunque el Comité de Hacienda ha sugerido elevarlos por encima del 50%. Un incremento así, advierte el Gobierno gibraltareño, podría tener un efecto paralizante sobre las empresas de apuestas con sede en el Peñón, que operan en el mercado británico bajo la doble regulación de la División de Juego de Gibraltar y la Comisión de Juego del Reino Unido.

El sector del juego representa cerca del 30% del PIB de Gibraltar y da empleo a más de 3.400 personas (la mayoría, trabajadores transfronterizos, muchos de ellos españoles), más del 10% de la población activa. Además, genera alrededor de un tercio de la recaudación fiscal del Gobierno local, a través de distintos tributos, y contribuye con más de 750 millones de libras anuales (casi 850 millones de euros) al Reino Unido en impuestos sobre el juego.

Cualquier subida, advierten las autoridades, podría romper el equilibrio económico y obligar a las empresas a reducir costes o trasladar operaciones, con un efecto directo en el empleo.

“No es alarmismo”

El mensaje del Ejecutivo fue respaldado por el comisionado de Juego, Andrew Lyman, quien calificó de “engañoso” sugerir que la industria podría asumir nuevos impuestos sin sufrir consecuencias. “No es alarmismo cuando se advierte, con base en análisis económicos válidos, de la posibilidad de pérdida de empleos o reducción de beneficios”, escribió Lyman en una publicación en LinkedIn.

El regulador señaló que podría haber “un pequeño margen” para un aumento de hasta cinco puntos porcentuales en el impuesto sobre el juego remoto, pero alertó de que una subida mayor podría cruzar un “punto de inflexión” que cause daños irreversibles al sector.

“Una vez que el sector regulado desaparece, desaparece para siempre. El riesgo de un aumento del mercado negro en el Reino Unido es real y evidente”, advirtió.

Lyman subrayó que el apoyo político del Reino Unido hacia Gibraltar debe traducirse en condiciones que favorezcan la autosuficiencia económica del Peñón, y confió en que prevalezcan la “sensatez fiscal y la visión económica”.

Tras las reuniones en Londres, Nigel Feetham aseguró que su mensaje ha sido escuchado en varios niveles del Parlamento y del Gobierno británico. “Los dos últimos días han sido de los más intensos desde que asumí el cargo. Hay mucho en juego para Gibraltar y también para el Reino Unido. Creo que entienden lo que está en riesgo”, concluyó.