El Gobierno británico premia al negociador del acuerdo sobre Gibraltar con el ascenso a viceprimer ministro

David Lammy se ha convertido en viceprimer ministro y ministro de Justcia del Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer. El hasta ahora jefe de la diplomacia de Reino Unido, el negociador del acuerdo alcanzado sobre Gibraltar, ha sido premiado con un ascenso que se produce tras la dimisión forzada de Angela Rayner, cuya salida ha precipitado una remodelación en la cúpula ministerial.

Lammy ha sido actor clave en el tratado que debe formalizarse por escrito sobre el Peñón tras las negociaciones llevadas a buen puerto con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español, José Manuel Albares, ante la UE y también con la participación del Gobierno de Gibraltar.

Entre los principales cambios, destaca el salto de David Lammy, de titular de Exteriores a viceprimer ministro y ministro de Justicia. Yvette Cooper, que dirigía Interior, asume Exteriores en un momento crítico, mientras que Shabana Mahmood toma las riendas de Interior con la inmigración como su principal desafío.

El Gobierno de Keir Starmer rechazó este sábado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas tras la dimisión forzada de su número dos. El secretario jefe de Starmer, Darren Jones, también canciller del Ducado de Lancaster —con funciones equivalentes a Presidencia—, declaró a Sky News que el Partido Laborista no va a fracturarse ni a adelantar las urnas, como predijo el viernes el líder de la formación populista de derechas Reform UK, Nigel Farage.

Farage dijo a sus seguidores durante el congreso anual de su partido que debían prepararse para comicios hacia 2027, en lugar de la fecha prevista de 2029. "Nigel Farage se equivoca. El Partido Laborista no se va a dividir y no habrá elecciones anticipadas", insistió Jones.

El laborista aseguró que el primer ministro quería desde hace tiempo hacer cambios en su gabinete y que la marcha de Rayner simplemente "los aceleró".

Starmer acometió el viernes una remodelación profunda tras la dimisión de su viceprimera ministra por una polémica sobre su situación fiscal. La salida de Rayner, figura destacada del ala izquierda, dejó vacantes estratégicas que aprovechó para intentar reforzar su proyecto político frente a la caída en las encuestas.

Rayner dimitió también como ministra de Vivienda y vicelíder del Partido Laborista después de que un informe concluyera que, aunque actuó de buena fe, había incumplido el código ético al no solicitar asesoramiento legal adecuado al adquirir una segunda vivienda, pagando menos impuestos de los debidos.