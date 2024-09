El Gibrexit no avanza

Gibraltar/La tercera ronda de conversaciones sobre el Gibrexit a nivel interministerial, celebrada este jueves en Bruselas, ha concluido sin que se haya alcanzado un acuerdo y con una declaración inconclusa similar a la de las reuniones anteriores. Me viene a la mente el dicho "mucho ruido y pocas nueces”.

A este encuentro asistieron el comisario de la UE, Maros Sefcovic, los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y España, David Lammy y José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Se espera que en los próximos meses se introduzcan nuevos sistemas para regular el acceso y la salida de la UE. La introducción de estos sistemas es una de las consideraciones que impulsan las negociaciones del Gibrexit entre el Reino Unido-Gibraltar, por un lado, y la UE-España, por otro. Si no se llega pronto a un acuerdo, los retrasos en la frontera provocados por los nuevos controles serán grandes

¿Bloqueo militar?

Como antecedentes hay un informe en el diario británico The Telegraph de esta semana titulado: “Lammy dirá a España que deje en paz la base militar de Gibraltar”. El informe se produce en el contexto de un deseo de llegar a un acuerdo sobre un “trato” Gibrexit.

Es un titular extraño, ya que la UE no interviene en asuntos militares. Esto indica que hay cuestiones sobre el personal militar que entra en Gibraltar que se están tratando en las negociaciones Gibrexit. La intención es acordar un sistema de entrada a Gibraltar que sea efectivo en toda la UE.

¿Impacto en la base?

El informe dice: "David Lammy dirá a sus homólogos europeos que la base militar británica en Gibraltar no debe verse afectada por ningún acuerdo post-Brexit... Se espera que el ministro de Asuntos Exteriores deje claro a sus homólogos que la independencia militar del Reino Unido en Gibraltar no debe verse afectada por ningún tratado que se acuerde".

Igualmente, en términos de suministros y vituallas, Reino Unido no querrá que la base se vea afectada por un resultado de "no acuerdo" Gibrexit. En este contexto, es difícil ver cómo «nuestra base militar en Gibraltar debe poder operar como lo hace ahora», que es lo que una alta fuente del gobierno del Reino Unido ha dicho a The Telegraph.

Prioridad en los intereses gibraltareños

Gibraltar debe tener cuidado de no verse perjudicado en su negociación del Gibrexit por los intereses militares del Reino Unido. Los ciudadanos gibraltareños no deben permitir que se les utilice como escudo para proteger los intereses militares del Reino Unido.

Nuestra lealtad es hacia Gran Bretaña, eso incluye a los militares, pero nuestra supervivencia como comunidad diferenciada tanto de Gran Bretaña como de España o UE no debe verse socavada por el sufrimiento económico y financiero debido a los intereses militares del Reino Unido, especialmente cuando tanto España como el Reino Unido son aliados de la OTAN.

Intereses civiles iguales a intereses militares

Reino Unido tiene el deber de llegar a un acuerdo compatible tanto para los civiles como para los militares con la UE, por muy complejo que sea.

La importancia de los intereses de la población civil de Gibraltar, y su capacidad para sobrevivir como comunidad, son como mínimo iguales a los intereses militares del Reino Unido. La población civil de Gibraltar es grande. Ya no puede depender del gasto en Defensa del Reino Unido, como lo hizo en gran medida durante los años de las fronteras cerradas.

En consecuencia, el Reino Unido debe tener muy en cuenta esa necesidad civil en la negociación en curso sobre el Gibrexit.

Nuevas normas y sistemas de inmigración de la UE

Hay dos sistemas que entrarán en vigor. Uno es el SES (Sistema de Entrada y Salida) y otro es el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), ambos estarán conectados, una vez que ambos estén operativos.

Están diseñados para controlar que las personas cumplan la norma de los 90 días en 180 días. Por tanto, se controlará la residencia fiscal.

Actualmente está previsto que el SES empiece a funcionar el 10 de noviembre de 2024, pero se esperan más retrasos porque algunos estados miembros no han terminado las obras de infraestructura. Se espera que ETIAS entre en funcionamiento a mediados de 2025.

Un tratado de Gibrexit eximiría a los ciudadanos de Gibraltar de esos controles de inmigración, pero una cuestión es si el Reino Unido querrá que el personal militar que entra y sale de la base en Gibraltar esté sujeto a esos controles.

EES/ETIAS

El EES registra automáticamente a los ciudadanos extracomunitarios cada vez que entran y salen de una frontera exterior de la UE. Registra electrónicamente la hora y el lugar de entrada y salida.

Requerirá que los viajeros escaneen sus pasaportes o documentos de viaje en cabinas automatizadas y tomen datos faciales y dactilares.

Registrará el nombre, los datos biométricos y la fecha y lugar de entrada y salida. Los datos se conservarán durante tres años.

ETIAS es esencialmente un sistema de exención de visado. Será obligatorio para los visitantes de corta duración del espacio Schengen. La solicitud del ETIAS se hará en línea previo pago de siete euros. Una vez aprobado, el «visado» se vinculará electrónicamente al pasaporte. Tendrá una duración de tres años.

Demora

Existe la preocupación generalizada de que el SES provoque retrasos en las fronteras. Esta preocupación es mayor en la frontera de Gibraltar y el CAmpo de Gibraltar debido al gran número de personas, incluidos trabajadores transfronterizos, que entran y salen a diario.

Eso es lo que está detrás del deseo y la necesidad de alcanzar un tratado Gibrexit. Dicho tratado impondría el sistema a la entrada y salida de Gibraltar, en lugar de hacerlo en la frontera.

CONVERSACIONES INCONCLUSAS

Las negociaciones han concluido con la siguiente declaración conjunta no informativa: "Las conversaciones de hoy - por el jueves- y han sido constructivas y productivas, y han permitido seguir avanzando en las complejas cuestiones de las negociaciones, concretamente en el ámbito personal y los bienes".

Esencialmente, "personas y bienes" abarca todo lo que ha estado en el bote desde que comenzaron las negociaciones. Parece que no hemos llegado a ninguna parte en lo que respecta al tratado de Gibrexit, a pesar de las continuas expresiones de optimismo y de la proximidad de los plazos de la EES y la ETIAS.