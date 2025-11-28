Gibraltar recibirá este domingo a la primera unidad de la flota Ultra-Spec de Peninsula, el 'Hércules Harriet'

Este domingo, 29 de noviembre, alrededor del mediodía, Gibraltar será el primer puerto en Europa en recibir al quimiquero de nueva generación Hércules Harriet, un buque de bandera portuguesa llamado a convertirse en pieza clave de la renovación tecnológica de la flota de Peninsula. Su llegada marcará un hito en el largo viaje de posicionamiento iniciado en el astillero Jianmeng Hangtong, en China, donde ha sido construido.

Con este estreno, Peninsula avanza en su estrategia de relevo generacional apostando por activos más eficientes y sostenibles, reforzando así su posición como referente independiente en el suministro internacional de combustibles marinos, según adelanta Juan Carlos Díaz Lorenzo en Puente de Mando.

El Hércules Harriet desembarcará en el Estrecho cargado con biocombustible B100, y está diseñado además para transportar y suministrar metanol, así como combustibles marinos convencionales. Su versatilidad lo sitúa a la vanguardia de las exigencias medioambientales del sector.

Esta unidad es la primera de la serie Ultra-Spec, reconocida por su arquitectura flexible y sostenible. Está registrada a nombre de Hercules Tanker Management (HTM), compañía creada en septiembre de 2024 por John A. Bassadone, fundador y CEO de Peninsula.

La entrega del resto de los cinco buques IMO II de esta nueva serie se efectuará de forma escalonada, con una cadencia aproximada de dos meses hasta 2027, lo que consolidará progresivamente la transformación operativa de la empresa.

Con 4.998 toneladas brutas, 7.882 toneladas de peso muerto, 104 metros de eslora y 19 metros de manga, el nuevo quimiquero está equipado con propulsión diésel-eléctrica y preparado para integrar baterías, además de contar con un casco optimizado para la máxima eficiencia energética y reducción de emisiones. Su número IMO es el 1045215.