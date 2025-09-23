Gibraltar pone a prueba sus medios portuarios para atajar los vertidos de petróleo

Uno de los momentos del simulacro, con una barrera de contención desplegada en el puerto de Gibraltar.

La Autoridad Portuaria de Gibraltar (GPA por sus siglas en inglés) ha realizado un simulacro para poner a prueba su capacidad de respuesta ante un posible vertido de petróleo. La simulación testó a los equipos de respuesta para actuar en caso de una fuga de productos petrolíferos. El ensayo se prolongó durante dos días, el martes 16 y miércoles 17 de septiembre, y fue organizado por la Oil Spill Response Limited y Brightside Services Limited, empresas a las que el puerto llanito tiene concedido su protección.

El despliegue incluyó la utilización de barreras de contención, skimmers de petróleo, equipos de protección costera y operaciones coordinadas entre las unidades de respuesta en el mar y en tierra. Durante las pruebas también se desplegó un remolcador Boluda, equipado con capacidad para manipular barreras.

"Este ejercicio pone de manifiesto el compromiso permanente de la GPA de mejorar la preparación mediante una mejor coordinación, garantizando la disponibilidad de los equipos y reforzando la cooperación entre los contratistas, los organismos asociados y las partes interesadas", han explicado en un comunicado.

El capitán del puerto, John Ghio, comentó: “Simulacros como éste son importantes para garantizar que Gibraltar siga estando preparado para responder con rapidez y eficacia a cualquier posible incidente medioambiental. Nos permiten poner a prueba nuestros sistemas, reforzar la coordinación entre organismos y confirmar que nuestros equipos y personal están plenamente preparados. Deseo expresar mi agradecimiento a todos los participantes por su gran profesionalidad y compromiso, cualidades que convierten estos ejercicios en una valiosa aportación a nuestra resiliencia general”.