Historiadores de ambos lados del Estrecho se citan en Gibraltar para analizar el papel del Peñón en la Guerra Civil y las migraciones

Gibraltar acogerá los próximos 25 y 26 de septiembre un encuentro internacional de historiadores e investigadores organizado por el International Centre for Atlantic History (ICAH). El evento se celebrará con la participación de especialistas del Campo de Gibraltar, del propio Peñón y de universidades de Europa y América.

Entre los ponentes figuran destacados investigadores locales como Juan José Trujillo, Luis Antonio García, José Manuel Algarbani y Antonio Morales, junto a los gibraltareños Tito Benady, Anthony Pitaluga, Michael Netto y Richard García. El programa se completa con académicos internacionales como Antonino Vidal (Universidad de Sevilla), Julián Chaves y Sigfrido Vásquez (Universidad de Extremadura), Sergio Guerra Vilaboy (Universidad de La Habana), Claudia Martínez (Asociación de Investigación y Cultura para América Continental y el Caribe), Christian Cwik (Universidad de Graz, Austria) y Nikolaus Braunshör (Universidad de Viena, Austria).

Cartel del simposio. / E.S.

El simposio centrará sus ponencias en las migraciones políticas derivadas de la Guerra Civil Española, los grandes movimientos de refugiados que atravesaron la frontera y el papel de Gibraltar como refugio y punto de partida hacia nuevas vidas en la región atlántica. La conexión histórica entre la contienda española y América Latina y el Caribe será uno de los ejes principales de este foro académico, que busca aportar nuevas miradas sobre un período clave del siglo XX.