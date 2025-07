La frontera fluida con Gibraltar

El pasado 17 de junio, se dijo en el Parlamento británico: “Sin una solución (...) se causaría caos y atrasos, se pondría en peligro los medios de vida de los ciudadanos británicos en Gibraltar, destruiría la economía del territorio y posiblemente le costaría cientos de millones de libras al año, y presionaría, en última instancia, al contribuyente británico para que recogiera la factura”. Resumidamente: los medios de vida de Gibraltar dependen de una frontera fluida.

¿Y qué significa frontera fluida en jerga llanita?

Si un gibraltareño reside legalmente en España, Gibraltar deja de prestar derechos de sanidad y educación a sus hijos (se los proporciona España) y lo peor, pierde derechos de vivienda en Gibraltar, algo así como estar en la lista para VPO en España.

La escasez de suelo en Gibraltar eleva los precios y unido al sistema británico -en el que se adquiere la propiedad de un inmueble por un determinado tiempo, pasado el cual pasa la propiedad al Gobierno- hizo que, en los tiempos en que Britania era UE, los gibraltareños volviesen su mirada al mercado inmobiliario español. Además, la segunda economía mundial en términos de renta per cápita tenía posibilidades para gastar. ¡Y a quién no le gusta tener un piso en la playa donde veranear!

De esta manera, barrios linenses como el Zabal, Santa Margarita o Venta Melchor incrementaron su población gibraltareña, la Alcaidesa se convirtió en una zona residencial de la colonia, en tanto que Sotogrande o Chiclana, en los Marina d’Or llanitos.

Las ventajas fiscales de los gibraltareños

Aunque había un pero: residente legal paga impuestos en España y no tiene devolución de IVA. La ágil mente de la república de letrados encontró una fácil solución: uno se compra una vivienda en España sin hacerse residente legal, se ahorra pagar impuestos en España -que, comparativamente, son muy altos-, se entiende con el fisco de Gibraltar en materia impositiva y mantiene sus derechos en el Peñón a educación, sanidad y vivienda. Y, además, mantiene la devolución del IVA.

La vivienda no se compra de cualquier manera, se pone a nombre de una sociedad de Gibraltar. De esta forma sólo se paga impuestos al comprarla. Si quieren transmitir la propiedad no paga impuestos por su venta o herencia por que lo que se transmite es la sociedad gibraltareña, opaca para la Agencia Tributaria española.

Al ser ciudadano comunitario, podía entrar en la UE sin límite de días y tiene derecho a asistencia médica en España. Carreteras, hospitales, aeropuertos... y sin poner ni un euro. No me dirán que esto no es tostá untada por los dos lados.

Y llegó el Brexit

Y llegó el Gibexit. Dejaron de ser comunitarios, pierden la cobertura sanitaria en España y no podrían pasar más de 90 días seguidos en España si no se hacen residentes legales. Como ustedes comprenderán, no iba a recoger el contribuyente británico la factura. ¿Cómo salvar este escollo?

No hay sello, no se pueden contar los días que están en Europa y no tienen que hacerse residentes legales en España

Pues hete aquí que el Ministerio del Interior tuvo a bien dejar de cumplir sus obligaciones con la UE y surge el concepto de frontera fluida para Gibraltar, que no es otra cosa que no sellar el pasaporte de los gibraltareños. No hay sello, no se pueden contar los días que están en Europa y no tienen que hacerse residentes legales en España. No íbamos a permitir que los inmuebles propiedad de las sociedades opacas gibraltareñas en España pasasen al mercado de la ocupación, muy en alza en esta comarca.

Se estarán preguntando cómo puede el Gobierno incumplir una Ley Europea. Pues haciendo que la responsabilidad la asuma el Jefe de la Frontera. Cuando este se queja, se le sanciona, se le aparta de puesto y se le pasa la patata caliente a otro infeliz.

No me pregunten cómo Gibraltar consiguió esa prebenda del señor Marlaska, que a la sazón es diputado en Cortes por Cádiz, pero sospecho que a lo mejor el que Gibraltar sea el tercer exportador de diésel a España tenga algo que ver, aunque no será la única causa.

Si no me creen repásense este artículo de Europa Sur “Una llamada de Picardo a Marlaska acaba con las colas en la Verja para entrar en España desde Gibraltar”, y si quieren ampliar, solo han de buscar en Google por las palabras Marlaska y Picardo en el orden que gusten.

Frontera fluida es la bandera de la Asociación Socio Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASCTEG). Si repasan las preocupaciones/declaraciones de esta asociación, siempre salen ligadas a que los trabajadores españoles en Gibraltar tengan un paso fluido por la frontera. Sin embargo, a mí, de los trabajadores españoles en Gibraltar solo me llegan preocupaciones por la desigualdad de pensiones respecto a los gibraltareños (Comunity Care), la ausencia de coberturas sanitarias y derecho a la educación pese a pagar impuestos en Gibraltar. Como se enteren en el Gobierno de España de que se puede recaudar impuestos sin dar contraprestaciones sociales a cambio, nos podemos echar a temblar. Dice una mala lengua que La Quimera, el Santo Grial, el Unicornio alado en el Campo de Gibraltar es encontrarse con un afiliado a ASCTEG más allá de los cinco que caben en un Peugeot.

No he escuchado a ningún defensor de los derechos de los trabajadores consentir privilegios al patrón en agradecimiento por dar empleo

Ya que estamos en la fluidez de los trabajadores me viene a la cabeza una corriente de opinión que uno lee u oye de vez en cuando, consistente en que España debe dar ese trato privilegiado a los gibraltareños al dar mucho empleo en la comarca. No he escuchado a ningún defensor de los derechos de los trabajadores consentir privilegios al patrón en agradecimiento por dar empleo. Espero que Juan Roig, Amancio Ortega y la CEOE no tomen nota a la hora de negociar convenios. No sé porque en este momento me estoy acordando de lo que hablábamos la semana pasada respecto a la pedrea de premios a medios de comunicación de la comarca, a costa del presupuesto de Gibraltar.

Visto esto, cuando nos llegue la próxima trimestral, o veamos las detracciones de la siguiente nómina, podremos sentirnos orgullosos de estar ayudando a mantener el nivel de vida de los gibraltareños y evitando así que sea el contribuyente británico el que tenga que pagar esa factura. Prosperidad compartida lo llaman.