Fabián Picardo inicia su recuperación tras ser operado de urgencia en Jerez: "Podría haber perdido la vista del ojo derecho"

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha informado de que se encuentra ya de regreso en su casa en la Roca tras ser sometido en España a una intervención quirúrgica de urgencia por un desprendimiento de retina en el ojo derecho. El líder gibraltareño compartió un mensaje en el que expresó alivio, gratitud y, sobre todo, una advertencia a la ciudadanía sobre la importancia de atender de inmediato cualquier síntoma ocular grave.

Picardo explicó que actualmente está en su domicilio “siendo cuidado por mi encantadora Anna, la mejor enfermera”, en referencia a su pareja, Anna Kaba. Según relató, la detección del problema fue decisiva para evitar consecuencias irreversibles. De hecho, reconoció que podría haber perdido la visión en el ojo derecho “si no fuera por la insistencia de Gemma, en su estilo imparable habitual”, quien le convenció de buscar atención médica urgente.

Aunque inicialmente regresó a su oficina sin querer creer en la gravedad del asunto, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA) reaccionó de inmediato. Tras ser trasladado al Hospital HLA Jerez, recibió un tratamiento “excelente” y fue intervenido con éxito. “Aunque ahora no veo mucho, comienzo la recuperación”, señaló, añadiendo que deberá permanecer 14 días recostado sobre su lado izquierdo como parte del proceso postoperatorio.

El ministro principal también quiso agradecer el trabajo del vice-ministro principal, Joseph García, quien asume temporalmente sus funciones: “Sin duda, haciendo un trabajo mejor del que yo haría”, bromeó. Picardo destacó igualmente el esfuerzo del personal de su oficina, al que se refirió como “mágico”, especialmente Valerie y Annie, por mantener todo en marcha durante su ausencia.

Entre las consecuencias inmediatas de su baja temporal, lamentó no poder asistir a la ceremonia en la que el padre Charlie será nombrado obispo de Gibraltar este fin de semana, aunque aseguró que seguirá el evento a través de la GBC.

Picardo concluyó agradeciendo las numerosas muestras de apoyo recibidas desde el anuncio de su operación. “No puedo esperar para volver a la oficina y ponerme en marcha de nuevo”, afirmó, confiado en una pronta y plena recuperación.