España podrá implantar por etapas durante 180 días los nuevos controles Schengen en la frontera con Gibraltar

Algeciras/La Policía Nacional tendrá que registrar los datos del 100% de las personas que atraviesen la Verja de Gibraltar entre los meses de marzo y abril de 2026, a menos que se cierre antes un tratado internacional sobre el Peñón que establezca otras condiciones de paso. Así se desprende del proyecto aprobado a finales de abril por los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, que incluye como novedad la implantación gradual del Sistema de Entradas y Salidas (SES) en las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).

Una vez que esté operativo, el sistema registrará los datos de los nacionales de terceros países (gibraltareños y británicos, por ejemplo), incluidos datos biométricos como imágenes faciales y huellas dactilares, al entrar y salir del espacio Schengen (que empieza en La Línea) con visados de corta duración. Esta medida pretende "mejorar la seguridad, agilizar el proceso y reducir las colas", según explica el Parlamento Europeo en el documento de aprobación.

La zona de controles en el paso fronterizo de La Línea y Gibraltar. / E.S.

Según la legislación propuesta, la Comisión decidirá cuándo iniciar un período de 180 días durante el cual los países de la UE comenzarán la implementación gradual del SES en sus fronteras. Aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta, según explicó a mediados de marzo, se espera que empiece en octubre de este año.

La puesta en marcha del sistema por etapas en cada Estado miembro se realiza para evitar que "un lanzamiento simultáneo en todas partes comprometa la resiliencia del sistema". Es decir, se hace de forma gradual en previsión de un colapso del sistema informático. No obstante, "durante el período de implementación, el lanzamiento podría suspenderse temporalmente si los tiempos de espera se prolongan demasiado o surgen problemas técnicos", según el informe del Comité.

Desde el primer día de este período, al menos el 10% de los cruces fronterizos deberán registrarse en el nuevo sistema, seguido de hasta el 50% para el día 90 y el 100% al final de los 180 días.

En sus enmiendas a la propuesta de la Comisión, los eurodiputados subrayan que los Estados miembros deberían tener la libertad de decidir si implantan el sistema gradualmente o de una sola vez. Proponen que, si los países de la UE optan por implementar el SES por etapas, deberían gozar de mayor flexibilidad para alcanzar ciertos hitos, a saber, el 10 % de los cruces fronterizos registrados en el sistema para el día 30 (en lugar del primer día) y el 35 % (en lugar del 50 %) para el día 90.

Los eurodiputados también quieren incluir procedimientos de contingencia para el sistema central de SES y recomiendan que ni el inicio ni el final del período de implantación gradual coincidan con las temporadas pico de viajes, es decir, junio-agosto y diciembre-febrero.

La votación fue aprobada por una amplia mayoría (54 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones), lo que representa un paso clave en la estrategia de la UE para "modernizar y reforzar la seguridad en la gestión de los flujos migratorios en la era digital".

Aunque el proyecto del SES fue adoptado en 2017, su puesta en marcha ha sufrido numerosos retrasos. La activación inicial estaba prevista para el 10 de noviembre de 2024 en el conjunto de las fronteras exteriores de la UE, incluida la Verja de Gibraltar que separa España y la colonia británica, pero la demora de varios países -Francia, Alemania y Países Bajos- en la instalación de la nueva tecnología llevó a postergarlo. En marzo, los ministros del Interior de la UE ya habían aprobado un calendario revisado que prevé que el sistema "debería estar operativo en octubre de 2025".

Coches de coches a la espera. / Erasmo Fenoy

El SES es una de las bases de datos interoperables de la UE para la gestión y seguridad de fronteras. Una vez que esté plenamente operativo, el sellado físico de los pasaportes se sustituirá por entradas en el sistema, que podrán consultar en tiempo real otros Estados miembros del espacio Schengen, "de acuerdo con sus necesidades de seguridad". El SES ha sido desarrollado por la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA).

El sistema marcará la primera vez que se recopilen sistemáticamente datos biométricos en las fronteras exteriores de la UE. Se espera, además, que reduzca las infracciones de las normas de entrada. El registro electrónico de las entradas, salidas y denegaciones afectará a ciudadanos de terceros países que realicen estancias de corta duración (hasta 90 días en un período de 180 días) en el espacio Schengen.

Toda esta información se almacenará en una base de datos centralizada que permitirá a las autoridades "calcular automáticamente el tiempo de estancia autorizado y detectar posibles excesos". No se aplicará a los ciudadanos de la Unión Europea ni a las personas con visados de larga duración.

"El objetivo del Sistema de Entradas y Salidas es garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Unión. En los ocho años transcurridos desde que se adoptó la legislación relativa al SES, las amenazas a la seguridad no han hecho más que aumentar, por lo que hoy este sistema es más necesario que nunca", afirmó Assita Kanko, ponente del proyecto. "Lamentablemente, todavía no está operativo, ya que no todos los Estados miembros están preparados para su implementación completa. Con este despliegue progresivo, nuestro objetivo es poner en marcha el sistema y hacerlo funcionar lo antes posible. Me alegra contar con el amplio respaldo del Parlamento a mi postura", añadió la eurodiputada.

Estudio sobre la situación

En junio, coincidiendo con el 40 aniversario del acuerdo, se celebrará un Consejo de países que forman el Acuerdo de Schengen, después de que la CE haya publicado su cuarto informe sobre el estado de la zona, en el que examina la evolución del año pasado y establece prioridades para el siguiente.

En el documento, la Comisión resalta que "compartir un espacio sin fronteras interiores se basa en la confianza" y que "esto requiere la aplicación efectiva de las normas acordadas y el uso de herramientas comunes de información, recursos e infraestructura". Para ello, reclama "acelerar la aplicación del marco de digitalización para prevenir los riesgos de seguridad". "Esto es clave en el próximo despliegue del Sistema de Entradas y Salidas y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV). La inversión continua en investigación e innovación es esencial para proteger el espacio Schengen utilizando soluciones europeas de vanguardia en el futuro", explica.

Además pide "una mayor cooperación entre las autoridades policiales" dentro de "una imagen común de inteligencia" y "acciones operativas conjuntas, también en las regiones fronterizas interiores". "El intercambio rápido y eficaz de información entre las autoridades policiales sigue siendo una de las herramientas más poderosas para prevenir y combatir la delincuencia. La UE ya dispone de herramientas sólidas para el conocimiento de la situación y el análisis de riesgos, como EUROSUR y el Sistema de Información de Schengen", apostilla.

Por último reclama una "preparación mucho más allá de nuestras fronteras mediante la profundización de las relaciones con los países socios de nuestra vecindad y fuera de ella". "Europol y los Estados miembros han intensificado los trabajos en los últimos años para mejorar la transmisión y el tratamiento de la información procedente de terceros países clave. Frontex también ha reforzado su apoyo a los países candidatos".

ETIAS, más control fronterizo

En paralelo al despliegue del SES, la Unión Europea prevé la implementación del ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), una autorización electrónica para los ciudadanos de 59 países exentos de visado que viajen por estancias cortas al espacio Schengen.

Previsto inicialmente para 2025, el lanzamiento del ETIAS se ha aplazado hasta el último trimestre de 2026, debido a desafíos técnicos y a la necesidad de garantizar su interoperabilidad con el SES.

El ETIAS requerirá que los viajeros afectados obtengan una autorización en línea antes de su viaje, mediante el pago de una tasa de 7 euros. Esta autorización tendrá una validez de tres años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte utilizado en la solicitud.

Al igual que el SER, el ETIAS se implementará de forma progresiva, con un período transitorio de seis meses en el que no será obligatorio, seguido de un período de gracia de otros seis meses durante el cual se seguirán aceptando ciertas excepciones.