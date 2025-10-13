Gibraltar ensaya su respuesta ante un atentado terrorista en una formación con un centenar de profesionales

Cerca de 100 miembros del personal de los servicios de emergencia, el ejército y diversas agencias gubernamentales de Gibraltar han participado durante las últimas dos semanas en una serie integral de eventos de formación multidepartamentales, culminando con un ejercicio de simulación teórica (Tabletop Exercise, TTX) diseñado para poner a prueba la capacidad de respuesta ante atentados terroristas en el territorio.

Organizada por la Oficina de Contingencias Civiles, la formación contó con la participación de los tres niveles de mando: estratégico, táctico y operativo. El escenario del TTX simuló el despliegue rápido de los equipos de emergencia para neutralizar amenazas armadas, prestar asistencia médica urgente y evacuar a víctimas y supervivientes. A medida que la situación alcanzaba el nivel crítico de amenaza, los participantes implementaron medidas antiterroristas reforzadas, como patrullas terrestres y marítimas adicionales, y protección armada de los puntos clave de Gibraltar.

El programa reunió a delegados de todas las organizaciones y agencias relevantes, incluyendo la Policía Real de Gibraltar (RGP), el Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar (GFRS), el Servicio de Bomberos y Rescate del Aeropuerto (AFRS), la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA), el Servicio de Ambulancias de Gibraltar, la Agencia de Aduanas, Fronteras y Guardacostas (BCA), la Autoridad Portuaria de Gibraltar (GPA), el Departamento de Medio Ambiente, la Agencia Medioambiental, St. John’s Ambulance, el Departamento de Personal y Desarrollo, el Departamento de Educación, la Oficina de Prensa del Gobierno, el Aeropuerto Internacional de Gibraltar, los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo (NATS), la Jefatura de las Fuerzas Armadas en Gibraltar (HQBF), el Real Regimiento de Gibraltar y el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO).

La formación antiterrorista en Gibraltar. / E.S.

El programa comenzó con el Curso de Interoperabilidad Multidepartamental del Joint Emergency Service Interoperability Programme (JESIP), impartido por la Oficina de Contingencias Civiles. Este curso, que se ofrece tres veces al año, reunió a mandos y operadores de salas de control para reforzar la coordinación entre policía, bomberos, ambulancias y otros servicios de emergencia. La formación puso especial énfasis en el conocimiento compartido de la situación, la comunicación eficaz y la toma de decisiones estructurada, con el objetivo de salvar vidas y minimizar daños.

El curso JESIP fue supervisado por Carl Daniels, quien hasta el año pasado fue subdirector del JESIP en el Reino Unido. Durante sus doce años en el cargo, Daniels contribuyó a la elaboración de la doctrina británica en respuesta a emergencias y a la incorporación de lecciones aprendidas de incidentes graves, como los atentados en el Manchester Arena (2017) y el Puente de Londres y Borough Market.

Tras el curso JESIP, Daniels impartió formación especializada adicional en tres áreas clave:

Comando y triaje de incidentes médicos (MICAT): un curso de tres días que abordó principios de mando y control, protocolos JESIP, triaje rápido y herramientas para incidentes graves, culminando con un ejercicio de simulación médica.

Registro de decisiones: centrado en la documentación precisa de decisiones clave durante emergencias, fundamental para investigaciones posteriores, rendición de cuentas y aprendizaje organizativo.

Toma de decisiones defendibles: enfocado en el modelo de decisión conjunta JESIP, mejorando la capacidad de los participantes para tomar decisiones proporcionadas, legítimas, autorizadas, necesarias y éticas.

El coordinador de Contingencias Civiles, Teniente Coronel (retirado) Ivor López, destacó la importancia de esta formación: “Estas actividades son parte de nuestro compromiso continuo de garantizar que el personal de todos los servicios de emergencia y departamentos gubernamentales esté plenamente preparado para cualquier incidente grave. La formación constante refuerza la resiliencia y preparación general de Gibraltar ante un panorama de amenazas cada vez más complejo”.

Carl Daniels añadió: “Trabajar con el equipo de Contingencias Civiles de Gibraltar para impartir formación específica y de alta calidad es un privilegio. Cada curso refuerza la capacidad del personal para responder eficazmente a emergencias, reflejando las mejores prácticas actuales”.

Por su parte, el ministro de Contingencias Civiles, Leslie Bruzón, subrayó la relevancia del ejercicio: “Seguir preparados para cualquier situación potencial sigue siendo esencial. El entrenamiento de la semana pasada demostró la complejidad de la respuesta a incidentes de este tipo. Agradezco la dedicación de Ivor López, Ernest Danino y Carl Daniels, cuyo trabajo fortalece la capacidad multidepartamental de Gibraltar para proteger a nuestra comunidad”.

Con esta iniciativa, Gibraltar reafirma su compromiso de mantener a su población segura y fortalecer la cooperación entre todos los servicios de emergencia y agencias clave, asegurando que la preparación ante amenazas críticas siga siendo una prioridad estratégica.