Gibraltar, enclave estratégico para la flota auxiliar de la Royal Navy: el 'RFA Lyme Bay' estará al menos cinco meses atracado en South Mole

El buque de desembarco RFA Lyme Bay (L3007), de la flota auxiliar de la Royal Navy (Royal Fleet Auxiliary) permanecerá atracado en la base naval de Gibraltar durante los próximos cinco o seis meses, periodo durante el cual se llevarán a cabo tareas de mantenimiento y conservación para garantizar que la embarcación se mantenga en condiciones óptimas.

El buque se ha desplazado recientemente desde las instalaciones de Gibdock Ltd hasta el South Mole para dar inicio a este período de inactividad prolongado. La Roca continúa siendo un enclave estratégico y esencial para la Royal Navy, que el pasado año recurrió a la base gibraltareña como taller de reparaciones para su flota.

La Bay-class a la que pertenece el RFA Lyme Bay es una clase de buques de desembarco auxiliar de la Royal Navy y la Royal Fleet Auxiliary del Reino Unido. Son barcos diseñados principalmente para apoyar operaciones de transporte de tropas, vehículos y material militar, así como para tareas logísticas y humanitarias.

Según fuentes oficiales, el buque permanecerá en parada hasta abril o mayo de 2026, momento en el que se espera que retome sus operaciones. Este tipo de inactividad programada permite llevar a cabo tareas de mantenimiento y conservación, asegurando que la embarcación se mantenga en condiciones óptimas durante su tiempo fuera de servicio activo.

El RFA Lyme Bay, uno de los buques de apoyo clave de la Royal Fleet Auxiliary, ha desempeñado un papel importante en misiones logísticas y de despliegue de tropas en los últimos años, y su inactividad temporal refleja la planificación estratégica para mantener la flota en pleno estado operativo.

Durante su estancia en Gibraltar, el buque permanecerá atracado en un punto estratégico dentro de la base que facilita el mantenimiento seguro y el abastecimiento necesario para estos períodos extendidos.

El Lyme Bay es uno de los tres buques de la RFA que permite aterrizajes a bordo. El barco tiene 176 metros de eslora, 26 de manga y 5,8 de calado. En su hoja de servicio cuenta con despliegues destacados en la Operación Zest, las tareas de apoyo en Dominica en 2015 durante la tormenta tropical Erika o la búsqueda y recuperación del vuelo 804 de EgyptAir, que se estrelló sobre el mar Mediterráneo el 19 de mayo de 2016.

En condiciones normales, un barco de clase Bay puede transportar 356 soldados, pero esto puede casi duplicarse a 700 en condiciones de sobrecarga. Es capaz de transportar hasta 24 tanques Challenger 2 o 150 camiones ligeros en 1.150 metros lineales de espacio. La capacidad de carga es equivalente a 200 toneladas o 24 contenedores unitarios equivalentes a veinte pies.

Como buque de desembarco de clase Bay, el cometido del RFA Lyme Bay es trasladar tropas, vehículos, provisiones y municiones en operaciones de la Marina en todo el mundo. Este enorme buque ayuda a la Royal Navy a mantener las oleadas continuas de un asalto anfibio.