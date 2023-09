Un empresario de Gibraltar acusa a Picardo de vetarle como candidato para las elecciones del 12 de octubre

Allan Asquez, empresario gibraltareño y miembro del GSLP (Gibraltar's Socialist Labour Party), ha acusado a Fabian Picardo, ministro principal en funciones y candidato de esta formación para las elecciones del 12 de octubre, de corromper el proceso interno del partido al impedirle formar parte de la candidatura. Una acusación de veto de la que Picardo se ha defendido alegando que Asquez "no se encuentra preparado" para ser ministro de Gibraltar en caso de triunfo electoral.

Asquez ha descrito la situación para conformar la candidatura por parte de la ejecutiva del partido como un proceso "democrático roto" en una entrevista radiofónica realizada por la GBC, medio en el que posteriormente Picardo dio su réplica. Según Asquez, Picardo le comunicó que no lo quería en su equipo e hizo "propaganda" para que otros integrantes del GSLP tampoco le prestaran apoyos a la hora de postularse.

El empresario aseguró que Picardo habría amenazado con dimitir del comité ejecutivo del partido (el órgano interno encargado de la selección de los candidatos) si Asquez era elegido. Y además, en caso de que decidiera quedarse, según el afectado, no le otorgaría un ministerio en caso de ganar los comicios.

"Cada candidato debería tener la oportunidad de presentarse y decir lo que hace por el partido y lo que harán por el partido. Debería haber sido un proceso selectivo donde todo el mundo tiene su oportunidad y a mi me lo impidieron", expresó en la radio llanita.

Asquez, que explica consternado que fue el mismo Picardo quien lo introdujo en la política en 2009, acabó retirando su candidatura porque considera que la presión y la "propaganda" en su contra eran motivos suficientes para saber que no había un proceso justo.

"Me garantizó que no es nada personal, pero no descarto que en el futuro salga información sobre algún tercero involucrado, no lo sé, para mi ha sido un shock", explicó.

Asquez, que ha abandonado también el partido, baraja presentarse como candidato independiente socialista a las elecciones porque en la primera encuesta ofrecida por la GBC se avanzó que casi un 60% de gibraltareños votaría por un candidato independiente.

"No está preparado", según Picardo

Fabian Picardo concedió una entrevista al mismo medio para replicar que Asquez no muestra las cualidades suficientes para formar parte de un consejo de ministros. El ministro principal en funciones lo ha descrito como un "buen organizador" y "una parte muy importante del ejecutivo", pero aún así, no lo suficientemente preparado para ser ministro de la colonia.

"Mantenemos nuestras decisiones juntos y las defendemos juntos. No aceptó lo que le iba a decir el comité ejecutivo, arrojó su tarjeta de membresía sobre la mesa y se fue. Tenía razón al pensar que no debería ser ministro", declaró Picardo.

Picardo además defendió que todos los miembros ratificaron de forma unánime la la lista del comité ejecutivo sin que nadie "alzara la voz por la elección de los candidatos".