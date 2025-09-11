Detenido un británico en el National Day de Gibraltar con una pancarta de apoyo al grupo terrorista Hamás

Un ciudadano británico de 65 años residente en Gibraltar ha sido detenido por expresas muestras de apoyo a Hamás y acusado de un delito de utilización de objetos o prendas a favor de una organización prohibida, contraviniendo así la Sección 11 de la Ley Antiterrorista del Peñón. La Policía Real de Gibratal (Royal Gibraltar Police) arrestó a un hombre, que responde a las iniciales de A. F., durante la celebración del National Day del pasado miércoles, el festejo que reunión a miles de llanitos en la Plaza de Casemates.

Un agente uniformado de servicio en el marco de la operación policial del National Day vio al acusado cuando caminaba hacia el centro de la ciudad, vistiendo una camiseta con contenido relacionado con el conflicto en Oriente Medio y portaba una pancarta con varias declaraciones que incluían diversas referencias al conflicto en curso en Oriente Medio y muestras de apoyo a Hamás, según relata la Policía gibraltareña.

A. F. fue detenido por agentes uniformados en la zona de Cooperage Lane y los detectives de la División Especial de la Policía Real de Gibraltar se hicieron cargo de la investigación. El arrestado fue interrogado y, posteriormente, acusado del delito tipificado en la Ley Antiterrorista.

El acusado compareció este jueves por la mañana ante la Corte de Magistrados.