El destructor HMS Diamond se rearma en Gibraltar con misiles Sea Viper

El destructor HMS Diamond está recargando su armamento de misiles Sea Viper en la base de la Royal Navy en el puerto de Gibraltar. El buque de la marina británica se encuentra de escala de reparación en el Peñón desde el pasado 10 de febrero y ultima su preparación para retornar a las aguas del mar Rojo, donde se ha convertido una de las principales bazas del conflicto contra los hutíes.

Navy Lookout, digital especializado en el seguimiento de la Royal Navy, se ha hecho eco este domingo de las operaciones de recarga de misiles del HMS Diamond, armado con la última tecnología militar en defensa con los Sea Viper. La cuenta comparte a su vez una fotografía de Michael J. Sanchez. Navy Lookout asegura que el destructor partirá próximamente de regreso al mar Rojo y destaca el papel fundamental como base de apoyo de la Roca.

Durante su despliegue de dos meses en la zona de conflicto de Oriente Próximo, el HMS Diamond fue objeto de tres ataques distintos por parte de los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, y logró destruir nueve drones utilizando su sistema de misiles y cañones Sea Viper.

El ministerio de Defensa de Reino Unido ha apostado por este tipo de armamento, de hecho firmó en enero tres contratos por un importe de 400 millones de libras (unos 450 millones de euros) para evolucionar y mantener el sistema de defensa aérea de los destructores Tipo 45 de la Royal Navy.

Estos contratos permiten a los destructores defenderse contra misiles balísticos antibuque (ASBMs) y ampliar su soporte en servicio durante cinco años adicionales. MBDA es el contratista principal y la autoridad de diseño del sistema de armas Sea Viper, que incluye el sensor (radar), el sistema de mando y control, y el misil.

El PAAMS (Principal Anti Air Missile System), denominado Sea Viper en el Reino Unido, es un sistema integrado de defensa aérea fabricado en conjunto entre Francia, Italia y Reino Unido. El sistema consiste en un sistema de lanzamiento vertical Sylver A50 (de cuarenta y ocho celdas), el radar SAMPSON y el misil superficie-aire Aster (de corto alcance Aster 15 o de medio alcance Aster 30). Para complementar al radar SAMPSON, la Royal Navy adquirió al radar de largo alcance S1850M, una versión del neerlandés SMART-L.

