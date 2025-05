Cuatro agentes de la Policía de Gibraltar, ante el juez por un caso de agresión

Gibraltar/Cuatro agentes de la Policía Real de Gibraltar y un antiguo miembro del cuerpo están citados para comparecer este lunes ante la corte de magistrados, denunciados por un supuesto delito de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas. El caso está vinculado con una agresión ocurrida en el año 2019.

Los agentes que tienen previsto acudir ante el juez son el sargento L. G., de 34 años; el también sargento D. F., de 43 años; los agentes C. T., de 28, y C. C., de 36; y el ex agente A. G., de 51 años, denunciados por un delito de mala conducta en el ejercicio de sus funciones.

Según ha informado la Policía Real de Gibraltar, la denuncia se originó tras una investigación interna llevada a cabo por el Departamento de Normas Profesionales del cuerpo. Dicha investigación se inició tras la detección de un vídeo de 2019 en el transcurso de una investigación interna separada. En ese vídeo, según la escueta información aportada por la Policía, "se ve a una persona siendo agredida". La investigación judicial buscará aclarar y determinar la posible implicación y actuación que tuvieron los agentes en dicho suceso.

Como consecuencia del procedimiento, los agentes están suspendidos del servicio activo durante el desarrollo de la investigación interna.