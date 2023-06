Carmen Gómez toma posesión como nueva alcaldesa de Gibraltar

Carmen Gómez ha sido investida este martes como la alcaldesa de Gibraltar en sustitución de Christian Santos, que ha ostentado el cargo durante los dos últimos años, y afronta con entusiasmo el reto que representa este nombramiento.

La nueva alcaldesa, que fue Miss Gibraltar en 1970 y actriz en el Reino Unido, señaló tras su designación: “He sido nombrada para representar a nuestra comunidad, para servirla y para velar por su bienestar y sus intereses. Ni todos los superlativos del mundo podrían expresar los sentimientos que me inspira este nuestro Peñón. Dicho esto, es para mí un gran honor aceptar este nombramiento con orgullo y estoy deseando comenzar mi mandato y abordar los retos que me aguardan”.

Durante la ceremonia también fue nombrado teniente de alcalde Nicholas (Nicky) Guerrero.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, destacó la labor realizada por el alcalde saliente. "No puedo sino comenzar dando las gracias al alcalde saliente, Christian Santos, por asumir el cargo en junio de 2021 y convertir el Ayuntamiento en un lugar donde todos se han sentido bienvenidos y como en casa. Christian asumió el cargo con un entusiasmo y una energía que han definido todo en lo que se ha involucrado, tanto profesionalmente como en su pasión por las artes escénicas", afirmó.

"En el marco de la campaña We Are One (Somos Uno), Christian ha representado a todos y cada uno de los gibraltareños, de cualquier religión o de ninguna, de cualquier orientación sexual, de cualquier etnia, y lo ha hecho con el amor que nos ha demostrado a todos que siente por su Gibraltar. Junto con su marido, Samuel, se ha asegurado de que Gibraltar siga brillando como el faro de comunidad, diversidad y armonía que tanto apreciamos y disfrutamos", indicó.

De la nueva alcaldesa destacó Picardo: "Desde su participación en el concurso de Miss Mundo 1970 como Miss Gibraltar que fue, su trayectoria desde los festivales de teatro de Gibraltar hasta las salas consagradas del West End de Londres es testimonio de su notable talento, su inquebrantable determinación y su firme compromiso con su oficio. Ha interpretado numerosos papeles en teatro y televisión y su considerable carisma le será muy útil en el nuevo papel que está a punto de asumir. Pero el impacto de Carmen va mucho más allá de sus logros artísticos. Ha llevado consigo el espíritu de Gibraltar en sus viajes por todo el mundo y llevado la belleza de nuestra cultura a públicos de todas partes", reconoció el ministro principal.