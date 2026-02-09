Caos en el aeropuerto de Gibraltar con varios vuelos desviados a Málaga por un fallo técnico

El Aeropuerto Internacional de Gibraltar ha amanecido este lunes, 9 de febrero, con su operativa completamente alterada tras registrarse un problema técnico en los equipos de Control de Tráfico Aéreo, una incidencia que ha provocado el cierre del aeródromo y ha afectado a todos los vuelos programados durante la mañana.

Según informa el Gibraltar Chronicle, las tres aeronaves que tenían previsto aterrizar en el Peñón a primera hora se han visto obligadas a mantenerse en espera al este del Peñón, mientras que el primer vuelo afectado, un British Airways procedente de Londres-Heathrow, ha sido finalmente desviado al aeropuerto de Málaga.

Desde el Ministerio de Defensa británico (MOD), un portavoz confirmó la situación y advirtió de interrupciones generalizadas en la operativa aérea. “Los vuelos que lleguen o salgan de Gibraltar experimentarán alteraciones durante la mañana”, señaló, añadiendo que los técnicos ya se encuentran trabajando sobre el terreno para resolver la avería “lo antes posible”.

“Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos la paciencia y comprensión de los pasajeros”, indicaron las autoridades militares, que no han concretado por el momento cuánto tiempo podría prolongarse la incidencia ni cuándo se restablecerá la normalidad en el tráfico aéreo.

Este nuevo contratiempo se produce apenas unas horas después de que el aeropuerto gibraltareño registrara otro episodio similar. En la noche del domingo, un vuelo de easyJet procedente de Bristol también tuvo que desviarse a Málaga antes de poder regresar al Peñón, en ese caso igualmente por un problema técnico, según se comunicó a los pasajeros a bordo.

El Gibraltar Chronicle ha trasladado varias preguntas al Ministerio de Defensa para aclarar el origen exacto de estas incidencias y si existe relación entre ambos episodios, aunque por el momento sigue a la espera de una respuesta oficial. Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre viajeros y aerolíneas, pendientes de la evolución de un problema que vuelve a poner el foco sobre la fragilidad operativa del aeropuerto gibraltareño.