Easyjet desvía a Málaga tres aviones con destino Gibraltar que despegaron pese a la previsión adversa por el temporal

La compañía EasyJet lo ha vuelto a hacer, con el consentimiento de las autoridades españolas. La compañía ha desviado entre el miércoles y este viernes tres vuelos que salieron desde Reino Unido con destino Gibraltar al aeropuerto de Málaga, es una operación más de las que las compañías británicas practican desde hace años.

El miércoles, el vuelo EZY8791, que partió del aeropuerto de Gatwick a las 8:37 (hora peninsular) con destino a Gibraltar, fue desviado al aeropuerto de Málaga, donde aterrizó a las 10:58. En este caso, el avión ni siquiera se aproximó al Peñón, sino que hizo el trayecto directamente hacia Málaga. Posteriormente, los pasajeros fueron trasladados a Gibraltar en autobús. Debido a las condiciones adversas en el Estrecho, British Airways canceló sus dos salidas previstas desde Heathrow.

Este viernes se ha vivido la misma situación con dos vuelos de EasyJet, mientras que los dos de British Airways lograron aterrizar en el Peñón. Se trató de los dos primeros de la mañana, procedentes de Birmingham y Londres-Gatwick. En esta ocasión, ambas aeronaves intentaron aproximarse al aeropuerto de Gibraltar, realizando varias vueltas en las inmediaciones antes de poner finalmente rumbo a Málaga.

El trayecto del vuelo Londres-Gibraltar de EasyJet de este viernes antes de desviarse a Málaga.

Los vuelos afectados fueron el EZY6671 Birmingham – Gibraltar, que partió a las 6:55 (hora peninsular) y fue desviado y aterrizó en Málaga a las 10:23, y el EZY6577 Londres-Gatwick – Gibraltar, que partió a las 7:37 y también fue desviado a Málaga, adonde llegó a las 10:54 tras dar varias vueltas cerca de la Roca.

Desde EasyJet informaron a los pasajeros de que el desvío fue debió a la presencia de tormentas eléctricas en la zona de Gibraltar. La aerolínea ha organizado traslados por carretera hasta Gibraltar, indicando que se trata de una "circunstancia extraordinaria ajena a su control". En contraste, British Airways sí pudo operar con normalidad este viernes con dos vueltos que salieron desde Heathrow con posterioridad.

El aeropuerto de Gibraltar es especialmente sensible a los fuertes vientos cruzados, frecuentes durante los temporales atlánticos, lo que obliga con relativa frecuencia a desviar vuelos hacia Málaga. No obstante, el desvío directo sin intento previo de aterrizaje, como ocurrió el miércoles, es menos habitual y evidencia la severidad del temporal asociado a la borrasca Leonardo.

La normativa

En septiembre de 2023, Ángel Liberal Fernández, capitán de Navío y experto en Gibraltar, denunció el 4 de septiembre 2023 en un artículo publicado en Europa Sur las prácticas de las compañías británicas: "Cuando un avión va a despegar, el piloto al mando tiene que emitir el plan de vuelo en el que, entre otra información, se incluye la relativa al vuelo o parte del mismo al que tenga que prestarse servicio de control de tránsito aéreo. Se incluye también la ruta que va a seguir, el aeródromo de destino y los aeródromos de alternativa. Un aeródromo de alternativa es al que podrá dirigirse una aeronave cuando fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aeropuerto de aterrizaje previsto o aterrizar en el mismo. Por su propia definición, un aeródromo de alternativa no es el previsto aeródromo de destino".

"Conviene tener en cuenta", añadía Liberal, "que en la documentación española de obligado cumplimiento, relativa a los planes de vuelo figuran las siguientes restricciones relativas al plan de vuelo: Las aeronaves de estado con origen o destino Gibraltar AD no podrán incluir en ningún caso como aeródromo de alternativa de su plan de vuelo ningún aeródromo situado en territorio español. Por otra parte, debemos recordar que el control del tráfico aéreo de llegada y salida de Gibraltar lo hacen las autoridades españolas desde el Centro de Control de Área de Sevilla (Sevilla ACC)".

El experto, tras subrayar que el Aeropuerto Internacional de Málaga se encuentra a solo 124 km por autopista de Gibraltar, ponía el acento en que "en muy repetidas ocasiones, casi como una rutina, los vuelos civiles del Reino Unido con destino a Gibraltar, no es que utilicen el aeropuerto de Málaga como alternativa ante cualquier incidencia durante el vuelo que le haga imposible o desaconsejable aterrizar en Gibraltar, es que salen del Reino Unido con destino, ya directo, al de alternativa cuando el cierre del aeródromo de Gibraltar se ha producido antes del despegue, horas e incluso días. Es decir, el de Málaga está siendo utilizado por los británicos como si se tratase de una pista auxiliar del aeródromo militar de RAF Gibraltar".