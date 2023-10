La ex primera ministra británica Theresa May visitará Gibraltar el 18 de noviembre

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado que Theresa May, ex primera ministra del Reino Unido, visitará el Peñón para participar en el Festival Literario Internacional de Gibraltar Gibunco como ponente invitada. Lady May hablará el sábado 18 de noviembre a las 11:00 en Grand Battery House. Las entradas para el evento pueden adquirirse online en Buytickets.gi o directamente en la taquilla de la Biblioteca Garrison, abierta todos los días laborables de 10:00 a 16:00.

Theresa May fue primera ministra británica de 2016 a 2019 y previamente ejerció como ministra del Interior durante seis años. La política compartirá sus impresiones acerca de su esperado libro The Abuse of Power (El abuso de poder).

"Me complace que Lady May venga a Gibraltar para hablar en nuestro prestigioso Festival Literario Internacional de Gibraltar Gibunco. Lady May es una gran amiga de Gibraltar, que ha trabajado de forma muy estrecha con nosotros durante su etapa como ministra de Interior y primera ministra. Estoy deseando dar la bienvenida a Gibraltar a Lady May y escuchar la charla sobre su libro The Abuse of Power", manifestó el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo.

El Festival Literario Internacional de Gibraltar Gibunco se ha ganado a lo largo de los años la reputación de reunir a autores, pensadores y líderes de renombre mundial que han entablado conversaciones transcendentales sobre una variada gama de temas. La presencia y participación de Theresa May será sin duda uno de los puntos destacados de la edición del festival de este año.

La visita de la ex primera ministra británica dentro de poco más de dos semanas se producirá en el marco abierto de la negociación estancada del Brexit.