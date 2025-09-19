Un avión de British Airways desvía su trayectoria de aterrizaje en Gibraltar por la presencia de un helicóptero

La trayectoria de aterrizaje del vuelo BA 492 de este viernes, 19 de septiembre.

Un avión de la compañía British Airways se ha visto forzado este viernes a modificar su trayectoria de aterrizaje en Gibraltar por la presencia de un helicóptero en el espacio aéreo situado sobre la colonia británica.

Se trataba del vuelo BA 492 procedente de Londres, que durante la maniobra de aproximación al Peñón ha tenido que desviar su trayectoria por la presencia de un helicóptero español EC135 Airbus, según ha podido saber Europa Sur.

La aeronave ha aterrizado en el aérodromo del Peñón en hora (10:55), aún con las maniobras efectuadas hasta que se constató que la trayectoria se encontraba expedita.